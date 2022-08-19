19 Ağustos 2022, Cuma
Rize-Artvin Havalimanı'nda yolcu trafiği artıyor! 3 ayda 200 bine dayandı
Türkiye ve Avrupa'da denize yapılan 2. Havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk üç ayda 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından derlenen bilgilere göre, 14 Mayıs'ta hizmete giren Rize-Artvin Havalimanı, bölgenin gelişmesine ve Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkeler ile ticaretin ilerlemesine katkı sağladı.
Giriş Tarihi: 19.08.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 12:48
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