Rize-Artvin Havalimanı’nda yolcu trafiği artıyor! 3 ayda 200 bine dayandı

Bu nedenle, havaalanının açılması ile kara yolunda yapılan taşımacılıktan dolayı oluşan yakıt tüketimi, yol bakım ve onarım, trafik kazaları ve zamana bağlı giderlerden tasarruf sağlanırken kara yolu trafiğindeki azalmaya bağlı olarak egzoz emisyon değerlerindeki azalış ile çevrenin korunmasına da önemli katkı sağlandı.