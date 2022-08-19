19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rize-Artvin Havalimanı'nda yolcu trafiği artıyor! 3 ayda 200 bine dayandı

Rize-Artvin Havalimanı'nda yolcu trafiği artıyor! 3 ayda 200 bine dayandı

Türkiye ve Avrupa'da denize yapılan 2. Havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk üç ayda 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından derlenen bilgilere göre, 14 Mayıs'ta hizmete giren Rize-Artvin Havalimanı, bölgenin gelişmesine ve Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkeler ile ticaretin ilerlemesine katkı sağladı.

Giriş Tarihi: 19.08.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 12:48
  • 1
  • 10
Rize-Artvin Havalimanı’nda yolcu trafiği artıyor! 3 ayda 200 bine dayandı

Doğu Karadeniz'in hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanmasına destek veren Rize-Artvin Uluslararası Havalimanı'nın açılmasıyla yolcu taşımacılığı için yeni bir alternatif oluşturuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Rize-Artvin Havalimanı’nda yolcu trafiği artıyor! 3 ayda 200 bine dayandı

Rize-Artvin Uluslararası Havalimanı'nın, Rize ve Artvin başta olmak üzere Doğu Karadeniz'de yer alan turizm alanlarına, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere havayolu ile hızlı, emniyetli, konforlu ulaşım ile yurt içi ve yurt dışı turizm potansiyeline katkı sunduğu gözlemlendi.

  • 3
  • 10
Rize-Artvin Havalimanı’nda yolcu trafiği artıyor! 3 ayda 200 bine dayandı

Doğu Karadeniz bölgesinin gelişimine ve ekonomisine artı değer katan havalimanı ile kara yolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığının bir bölümü havayolundan sağlanmaya başlandı.

  • 4
  • 10
Rize-Artvin Havalimanı’nda yolcu trafiği artıyor! 3 ayda 200 bine dayandı

Bu nedenle, havaalanının açılması ile kara yolunda yapılan taşımacılıktan dolayı oluşan yakıt tüketimi, yol bakım ve onarım, trafik kazaları ve zamana bağlı giderlerden tasarruf sağlanırken kara yolu trafiğindeki azalmaya bağlı olarak egzoz emisyon değerlerindeki azalış ile çevrenin korunmasına da önemli katkı sağlandı.

  • 5
  • 10
Rize-Artvin Havalimanı’nda yolcu trafiği artıyor! 3 ayda 200 bine dayandı

Rize-Artvin Havalimanı'ndan, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar olan 3 aylık zamanda toplam 1326 uçak ile 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti.