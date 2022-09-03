Vatandaştan kur korumalı mevduat sistemine yoğun ilgi!

1 AYDA 143 MİLYAR TL'LIK ARTIŞ

Temmuz sonunda 1 trilyon 134 milyar lira olan kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğünde ağustosta yaşanan artış 143 milyar lira olarak gerçekleşti. Kur korumalı mevduatta temmuzdaki artış 95 milyar lira olmuştu. Ağustos ayındaki 28 günde günlük ortalama artış 5 milyar 124 milyon lira olurken, 20 iş günündeki günlük ortalama artış 7 milyar 174 milyon lira olarak gerçekleşti.