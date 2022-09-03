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THY'den çalışanlarına ikramiye müjdesi! 20 bin lira verilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.09.2022
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THY’den çalışanlarına ikramiye müjdesi! 20 bin lira verilecek

Türkiye'nin en önemli markalarından Türk Hava Yolları, operasyonlarında görev yapan yaklaşık 12 bin yardımcı destek personeline ikramiye desteği verecek. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, 7 Eylül'de 20 bin lira net ikramiye verileceğini söyledi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY yardımcı destek personellerine 7 Eylül'de 20 bin lira net ikramiye verileceğini söyledi.

Türk Hava Yolları personeline ikramiye dağıtma kararı aldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada personele 7 Eylül'de 20 bin lira net ikramiye verileceğini söyledi.

Üstün attığı tweette "Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz" dedi.

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