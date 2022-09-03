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Güncel akaryakıt fiyatları... 3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2022
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Güncel akaryakıt fiyatları... 3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları...

3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan benzin indirimi ve motorin zammı sonrası araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşurken sevindirici haber geldi. Peki, 3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları...

3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Peki, 3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları...

LPG BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Gelen bilgilere göre 2 Eylül Cuma gece yarısından itibaren motorine ortalama 2,80 TL, benzine 1,30 TL indirim geliyor.

25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı.

Brent Petrol düşüşü sonrası araç sahiplerine mutlu haber geldi. Benzin fiyatı Salı günü 1 TL 4 kuruş seviyesinde düştü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN, MOTORİN, LPG)

İSTANBUL

Benzin: 20.13TL

Motorin: 26.90 TL

LPG: 11,25 TL

ANKARA

Benzin: 20.26 TL

Motorin: 27.01 TL

LPG: 11.37 TL

İZMİR

Benzin: 20.24 TL

Motorin: 27.02 TL

LPG: 11,04TL

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