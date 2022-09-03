Güncel akaryakıt fiyatları... 3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları...
3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan benzin indirimi ve motorin zammı sonrası araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşurken sevindirici haber geldi. Peki, 3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları...
3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Peki, 3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları...
LPG BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Gelen bilgilere göre 2 Eylül Cuma gece yarısından itibaren motorine ortalama 2,80 TL, benzine 1,30 TL indirim geliyor.
25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı.
Brent Petrol düşüşü sonrası araç sahiplerine mutlu haber geldi. Benzin fiyatı Salı günü 1 TL 4 kuruş seviyesinde düştü.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN, MOTORİN, LPG)
İSTANBUL
Benzin: 20.13TL
Motorin: 26.90 TL
LPG: 11,25 TL
ANKARA
Benzin: 20.26 TL
Motorin: 27.01 TL
LPG: 11.37 TL
İZMİR
Benzin: 20.24 TL
Motorin: 27.02 TL
LPG: 11,04TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Güncel akaryakıt fiyatları... 3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları...
- Hangi ülkede bugüne kadar Yaz Olimpiyatları düzenlenmemiştir?
- Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
- Hangisi maydanozgillerden değildir? Kim milyoner olmak ister sorusu
- Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
- Geçtiğimiz aylarda Rusya'da bir galerinin güvenlik görevlisi, Sovyet ressam Anna Leporskaya'nın 1930'lardan kalma tablosundaki boş yüz şekillerine tükenmez kalemle hangisini çizmiştir?
- Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne kadar oldu?
- EYT'lileri de kapsıyor! SGK'ya başvuru şartı yok! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) içinde yer alanlar...
- KOSGEB hibe desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? KOSGEB hibe desteği ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik sonuç tarihi açıklandı mı?
- Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?
- AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? AÖF ikinci üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır?