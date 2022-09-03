Güncel akaryakıt fiyatları... 3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları...

3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Peki, 3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları...