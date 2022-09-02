Selçuk Bayraktar A Haber’de! TEKNOFEST Karadeniz devam ediyor

Teknofest öncelikle merkezindeki teknoloji yarışmaları için düzenleniyordu ilk yıllarında önemli bir ziyaretçi ilgisi olmuştu. Yarışmalara ilgi azdı ama yine çok büyüktü. Bu katlanarak büyüdü ve bu yıl 600 bin gencimiz yarışmalara başvurdu. Hünerlerini sergiliyorlar. Yarın da ödül töreninde Sayın Cumhurbaşkanızımdan ödüllerini alacaklar.