Selçuk Bayraktar A Haber'de! TEKNOFEST Karadeniz devam ediyor
TEKNOFEST Karadeniz 4. gününde Samsun'da devam ederken, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bayraktar "Teknolojik kuşatmayı kırdık. Savunma sanayii alanında başarılar sivil alana kaydırılacak." ifadelerini kullanırken, Kızılelma'nın ilk uçuşunun ne zaman yapılacağını açıkladı.
TEKNOFEST Karadeniz 4. gününde Samsun'da devam ederken, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
SELÇUK BAYRAKTAR A HABER'DE! VİDEO TIKLA İZLE
Selçuk Bayraktar şunları söyledi:
Öncelikle ben sizleri TEKNOFEST'i düzenlemeye başladığımız ilk yıldan beri yol arkadaşımız ve paydaşımız olduğunuz için bu büyük organizasyonun önemli parçası olduğunuz için Turkuvaz Medya grubuna a Haber'e şükranlarımı iletmek isterim.
Teknofest öncelikle merkezindeki teknoloji yarışmaları için düzenleniyordu ilk yıllarında önemli bir ziyaretçi ilgisi olmuştu. Yarışmalara ilgi azdı ama yine çok büyüktü. Bu katlanarak büyüdü ve bu yıl 600 bin gencimiz yarışmalara başvurdu. Hünerlerini sergiliyorlar. Yarın da ödül töreninde Sayın Cumhurbaşkanızımdan ödüllerini alacaklar.
İlk yıl savunma sanayi alanındaydı ama artık yüzde 90'nından fazlası teknolojinin diğer sivil alanlarında da çalışmalar var. Teknolojik kuşatmayı kırdık artık diğer sivil alanlara milli teknoloji hamlesiyle taşımış oluyor. Önce savunma sanayii alanında başarılar sivil alana kaydırılacak.
"TEKNOLOJİK KUŞATMAYI KIRDIK"
Teknolojik kuşatmayı kırdık. Savunma sanayii alanında başarılar sivil alana kaydırılacak.
Bütün dünyanın gittiği yer burası. Türk orduları, mühendisleri bunu başardı. Karabağ muharebesi SİHA'larla kazanılan ilk savaş olarak kabul ediliyor. Türkiye SİHA kullanmınında şu an lider.
"İLK GÜN KIZILELMA BAYRAKTAR HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK"
Kızılelma Bayraktar, az görünür bir tasarıma sahip. İnsansız savaş uçağı dünyasına ilk adım. İlk günden itibaren Kızılelma'yı geliştirme hedefiyle yola çıktık.
AMBARGOLAR ETKİLEMEDİ
Bugün Kanada'nın bize kamera vermemesi bize problem olmaz. Hedef aynı hedef. Biz ASELSAN'ın kamerasını takar devam ederiz. Kanada bizden bir gün İHA isterse onları için sıkıntı olur. Kanada halkı yardım toplamaya başladı İHA almak için.
"TB3 SİHA İLK UÇUŞUNU ÖNÜMÜZDEKİ SENE YAPACAK"
TB3 SİHA'lar ilk uçuşunu önümüzdeki sene yapacak. Biz AKINCI sınıfında ABD'den 15 sene sonra başlayarak o noktaya ulaştık. Bayraktar TB3'ü yapacağımızı söylediğimizde 1 yıl sonra ABD'li üretici ve Heron da açıklama yapmaya başladı. Biz de yapacağız diye. Bakalım ilk kim olacak.
"HAYATIMIZI MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE ADAMIŞ AİLEYİZ"
Biz hayatımızı milli teknoloji hamlesine adamış bir aileyiz. Biz Türkiye'nin savunma sanayii alanında değil sivil teknoloji alanında da hak ettiği yere gelmesi için mücadele vereceğiz. Milyonlarla birlikte yolumuza kararlılıkla ilerleyeceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın nereden, nasıl yayınlanacak?
- Altın neden düşüyor son dakika? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 1 Eylül güncel altın fiyatları...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2022 yurt ücretleri açıklandı mı, ne kadar?
- SGK bordrosunda bu harflere dikkat! Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Fark etmeyen dizini döver...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE rakamları...
- Aile Sosyal yardım paraları ne zaman yatar? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, kabul ediliyor mu? Başvuru ekranı...
- Sıfır araba fiyatlarında liste belli oldu! Markalar sil baştan güncelledi! Nissan, Hyundai, Ford, Fiat, Volkswagen kampanyaları...
- YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? YKS ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?
- SON GÜN! DGS tercihleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? DGS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ekranı: KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM ile...
- 20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? 2022-23 Göreve başlama işlemleri ve belgeleri...
- GSB kura sonuçları neden açıklanmadı? İŞKUR GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İsim listesi sorgulama...