Elektrik ve doğalgazda sübvansiyonlu fiyat! EPDK tabloyu yayınladı

EPDK'dan yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiği belirtilerek, "Bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir" denildi.

BOTAŞ'tan yapılan duyuruda ise artışa rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilere yüzde 80'in üzerinde destek verildiği belirtildi.