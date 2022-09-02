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Son dakika | Bakan Kirişci'den çiftçilere güzel haber: Hesaplara yatıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Son dakika | Bakan Kirişci’den çiftçilere güzel haber: Hesaplara yatıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 519 milyon 627 bin 74 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

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