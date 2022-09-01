İkinci el araç piyasasında düşüş! Elden çıkarmak için 30 bin liraya kadar fiyat indirdiler

3.05'LERDEN 2.75'LERDEN KREDİ VEREN BANKALAR VAR NE DİYORSUNUZ?

Maliye Bakanımız en son açıkladığı karşılık ayırmayla alakalı bankalara yaptırımı vardı. Bankalar zaten faizlerini geriye çekmeye başladılar. Banka ismi veremeyeceğim tabi. 2.79'luk faiz oranı 2.15'lere kadar düştü. Bunun etkilerini görebiliyoruz.

Bankalarda şöyle bir sıkıntı var evet oranlar düştü ama bir kısıtlama var. Bu açıkça söylenmese de 2.15'ten biz veriyoruz. 1 milyon lira, 500 bin lira veriyoruz diye bir kısıtlama var."