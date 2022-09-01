En pahalı Hollanda en ucuz Türkiye! İşte Avrupa doğal gaz fiyatları
Son dakika haberleri... Uluslararası verilerden derlenen bilgiye göre Avrupa başkentleri arasında konutlarda en ucuz gazı 5,61 metreküp/lira ile Türkiye kullanıyor.
Dünya genelinde elektrik üretimi ve ısınmada kullanılan kaynakların başında doğal gaz geliyor. Dünyada en fazla doğal gaz rezervi de Rusya'da bulunuyor.
Toplam rezervin yaklaşık yüzde 24'ü Rusya'nın eline yer alıyor. Rusya'yı İran ve Katar takip ediyor.
Doğal gazın fiyatları da diğer başlıca emtialarda olduğu uluslararası piyasalarda belirleniyor.
İşte bu belirlenen fiyatlar salgın sonrası artan talep ve dünyada en fazla rezerve sahip ülke Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası bu kaynağın fiyatını hızla arttırdı.
Özellikle Rusya'ya karşı uygulanan ambargo fiyatların katlanmasına neden oldu. Hal böyle olunca bazı ülkeler artan fiyatları doğrudan son tüketiciye yansıttı. Aralarında Türkiye'nin bulunduğu ülkelerden bazıları da sübvansiyon uygulayıp, tüketicisini fiyat artışına karşı korumaya çalıştı.
Böylesine bir ortamda Avrupa ülkelerinin başkentleri ile Türkiye'nin başkenti Ankara'daki doğal gazın metreküp fiyatını karşılaştırıldığında ortaya şöyle bir tablo çıktı.
Household Energy Price Index (HEPI) verilerine göre, metreküp başına Avrupa başkentleri en ucuz gazı Türkiye kullanıyor. Ankara'da doğal gazın konutlardaki metreküp fiyatı 5,61 lira olurken en pahalı doğal gazı ise Hollanda 53,63 lira kullanıyor.
İngiltere yaşayan hane halkı doğal gazın metreküpüne 35 Lira öderken Berlin 'de yaşayanlar 32,6 lira, Zagrep'te yaşayanlar ise 9,89 lira ödüyor.
Komşu ülkelerden Yunanistan'ın başkenti Atina'da metreküp başına 32,51 lira, Bulgaristan'ın başkentinde ise Sofya 25,9 lira tahsil ediliyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİNDEKİ PAYDA TÜRKİYE YİNE DİKKATİ ÇEKİYOR
Aylık 100 metreküp doğal gaz fiyatının asgari ücret içindeki payında ise şöyle bir tablo ortaya çıkıyor:
- Türkiye'de yüzde 9,31
- İspanya yüzde 15,84
- Hollanda yüzde 14,30
- Bulgaristan'da yüzde 39,51,
- Yunanistan'da 17,98
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