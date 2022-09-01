Türkiye’de bir ilk! Samsun Yurt Savunma İngiliz savunma şirketini satın aldı









AR-GE İÇİN 100 MİLYON LİRALIK MERMİ ATTIK

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı ile imzalanan "Platform Makineli Tüfeği Projesi" kapsamında yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Canik M2 QCB ağır makineli tüfek Teknofest'te en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Tüfeğin geliştirilme sürecini anlatan Zafer Aral'ın verdiği bilgiye göre bu proje için 450 milyon lira harcanmış. Harcamanın 100 milyon lirası ise test amaçlı kullanılan mermilere gitmiş. 850 çalışanlarının olduğunu söyleyen Aral, 52 alt yüklenicilerde ise 1.500 kişinin çalıştığını anlattı. Bu yıl 200 milyon dolar ciro hedeflediklerini belirten Aral, Atmaca ve Bora füzelerine parça üretimi yaptıklarını da kaydetti.