Türkiye'de bir ilk! Samsun Yurt Savunma İngiliz savunma şirketini satın aldı
Türkiye'nin yıllardır ithal ettiği orta kalibre silahlarda bir ilk yaşanıyor. Canik markasının üreticisi Samsun Yurt Savunma (SYS) İngiliz savunma sanayi firması AEI Systems’i 1 milyar liraya satın aldı. Türk şirket, büyük kalibre üretim gücünü artıracak.
Canik markasının üreticisi Samsun Yurt Savunma (SYS) 30 kalibre silah üretimi yapan ve dünyada alanında 5 firmadan biri olan İngiliz AEI Systems firmasını satın aldı. 1 milyar liralık satın alma ile firmanın büyük kalibre üretim gücü oluşacak. Samsun'daki Teknofest etkinlikleri sırasında görüştüğümüz Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, şirketin yüzde 80'ini satın aldıklarını belirterek, Systems'in hava araçları için ağır silah ürettiğini söyledi.
ABD'YE TESİS
ABD'de de yatırım yapacaklarını belirten Aral, "ABD'de de yatırım yapıyoruz. İthalatı yasak olan küçük silah üreteceğiz. 10 bin metrekarelik üretim tesisimiz martta bitecek. Üretim malzemesinin yüzde 50'si Türkiye'den gidecek. Böylece Türkiye'den hiçbir firmanın giremediği bir pazara da girmiş olacağız" ifadeleni kullandı. ABD'ye tabanca ihracatında dünyada 3. sırada olduklarını anlatan Utku Aral, "Türkiye'nin yıllık tabanca ihracatının yüzde 70-80'ini biz yapıyoruz. 100 milyon dolarlık ihracat yaptık. 30 milyon dolarlık makineli tüfek ihracatının ise tamamını yapıyoruz" dedi.
AR-GE İÇİN 100 MİLYON LİRALIK MERMİ ATTIK
SAVUNMA Sanayii Başkanlığı ile imzalanan "Platform Makineli Tüfeği Projesi" kapsamında yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Canik M2 QCB ağır makineli tüfek Teknofest'te en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Tüfeğin geliştirilme sürecini anlatan Zafer Aral'ın verdiği bilgiye göre bu proje için 450 milyon lira harcanmış. Harcamanın 100 milyon lirası ise test amaçlı kullanılan mermilere gitmiş. 850 çalışanlarının olduğunu söyleyen Aral, 52 alt yüklenicilerde ise 1.500 kişinin çalıştığını anlattı. Bu yıl 200 milyon dolar ciro hedeflediklerini belirten Aral, Atmaca ve Bora füzelerine parça üretimi yaptıklarını da kaydetti.
DEVLET BAŞKANI'NIN MECANİK SEVDASI
CANIK ayrıca 'Mecanik' markası altında tekstil ürünlerinden otik ve susturucuya uzanan geniş yelpazede savunma alanında yardımcı malzeme de üretiyor. Şirketin Alpha serisi taktik montunu Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez de kullanan isimlerden biri. Hatta Benitez bazı resmi karşılama törenlerine bile bu montla çıkmış.
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