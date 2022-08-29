Maden ihracatında yeni rekor geliyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez verileri açıkladı
Türkiye maden ihracatında yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. 2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5,93 milyar dolarlık ihracata imza atan maden sektörü, 2022'ye de rekor hedefiyle girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, verilerin bu yıl da rekor kırılacağını işaret ettiğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin maden ihracatında geçen yıl rekor kırıldığını belirterek, "Veriler gösteriyor ki bu yıl da maden ihracatında yeni bir rekor geliyor." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5,93 milyar dolarlık ihracata imza atan maden sektörü, 2022'ye de rekor hedefiyle girdi.
Yeni pazar arayışlarını sürdüren, mevcut pazarlara da katma değerli ürün ihraç eden sektörde ihracat yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 2,82 milyar dolardan 3,36 milyar dolara yükseldi.
İhracatta ilk sırada 713 milyon dolarla Çin yer alırken, bu ülkeyi 328 milyon dolarla ABD ve 214 milyon dolarla Bulgaristan takip etti.
Ürün bazında ihracatta ise 484 milyon dolarla işlenmiş mermer, 306 milyon dolarla blok mermer ve traverten, 301 milyon dolarla çinko ilk sıralarda yer aldı.
"HEDEF YENİ REKOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Dönmez, Türkiye'nin yer altı zenginliği açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu ifade etti.
Son yıllarda Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatın lokomotif rolü üstlendiğini belirten Bakan Dönmez, şunları kaydetti:
"Maden ihracatımız da bu lokomotif içinde, hatta en ön sıralarında yer alıyor. Geçen yıl maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Veriler gösteriyor ki bu yıl da maden ihracatında yeni bir rekor geliyor. Bu artışta yarı mamul ve mamul ürünlerinin yükseliş yakalaması bir diğer sevindirici gelişme. Katma değerli ürün ihracatını daha da artırarak ülkemize daha fazla döviz kazandıracağız."
Yer altı zenginliğini doğaya ve çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırmak için çalıştıklarını bildiren Dönmez, "Her zaman söylediğimiz gibi. Ne çevremizden vazgeçeriz ne de madenlerimizden. Bu yüzden doğaya saygılı, çevreye duyarlı, milli maden politikasıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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