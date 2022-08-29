Maden ihracatında yeni rekor geliyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez verileri açıkladı

Son yıllarda Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatın lokomotif rolü üstlendiğini belirten Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Maden ihracatımız da bu lokomotif içinde, hatta en ön sıralarında yer alıyor. Geçen yıl maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Veriler gösteriyor ki bu yıl da maden ihracatında yeni bir rekor geliyor. Bu artışta yarı mamul ve mamul ürünlerinin yükseliş yakalaması bir diğer sevindirici gelişme. Katma değerli ürün ihracatını daha da artırarak ülkemize daha fazla döviz kazandıracağız."