Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank...

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA bankası da emekli maaşını taşıyan müşterileri için 7250 TL'ye varan promosyon sözü veriyor. Üstelik bununla da kalmayıp yakınlarını davet edenlere her bir kişi için 250 TL'lik ödül sunuyor.

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

Promosyon ödemesinden 1 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşını Garanti'ye geçiren emekliler yararlanabilecektir. Ek olarak 'Yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor.