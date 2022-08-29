Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank...
Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankalar maaş müşterileri olmak kaydıyla emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon imkanından yararlanmak isteyenler süreci yakından takip ediyor. Bankaların promosyon miktarları araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank...
Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekliler diledikleri bankaya 3 yıl boyunca maaş müşterisi olmak taahhüdü vererek promosyon imkanından yararlanabiliyor. Bu süreçte bankaların güncel promosyon ödeme miktarları araştırılıyor. Peki, Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank...
EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR 2022
Emekli promosyon veren bankalar milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İşte emekli promosyonu veren bankalar;
HALKBANK
Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.
TEB
Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA bankası da emekli maaşını taşıyan müşterileri için 7250 TL'ye varan promosyon sözü veriyor. Üstelik bununla da kalmayıp yakınlarını davet edenlere her bir kişi için 250 TL'lik ödül sunuyor.
1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.
Promosyon ödemesinden 1 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşını Garanti'ye geçiren emekliler yararlanabilecektir. Ek olarak 'Yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor.
DENİZBANK
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1.750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor. Buna göre;
Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL
1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.
AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
SSK, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon kazanabilecek.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.
İŞ BANKASI
Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.
1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,
1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor.
Emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira puan veriyor. En çok 2 kişi için puan kazanılabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, Emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 3.500 TL'ye varan tutarda promosyon kampanyası yaptığını duyurdu. Öte yandan yakınlarını çağıranlar için de yine 250 TL'lik ek fırsatlar da dikkat çekiyor.
YAPI KREDİ
Yapı krediden emeklilere 4.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 2 – 31 Ağustos 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.
VAKIFBANK
Maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.
ING BANK
Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 7 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor. Emekliler ayrıca, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL'ye varan ek promosyon hakkı elde ediyor. Böylelikle emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.
Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING'nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. ING Türkiye'nin kampanyasından 5-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanabiliyor.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, 18 Ağustos tarihinden itibaren emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatıyla birlikte emekli yakınını QNB Finansbank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1000 TL sunuyor.
QNB Finansbank açıklamasına göre, öner kazan kampanyasından her müşteri üç defa faydalanabiliyor. Böylece maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ve 3 arkadaşını bu bankaya kazandıran emekliler, 10 bin TL emekli promosyonu alabiliyor. Üstelik müşteriler cep telefonundan kolayca verebileceği dijital onay sayesinde şubeye gelmelerine gerek kalmadan maaşlarını taşıyabilecek ve nakit promosyon fırsatından faydalanabilecekler. Kampanya 31.08.2022 tarihine kadar geçerlidir.
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