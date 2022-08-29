Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta arttı! İşte son rakamlar
Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen önemli bir gösterge olan, Ekonomik Güven Endeksi, temmuz ayında 93,4 iken, ağustos ayında %1,0 oranında artarak 94,3 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi 2022'nin Ağustos ayın artış gösterdi.
Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen önemli bir gösterge olan, Ekonomik Güven Endeksi, temmuz ayında 93,4 iken, ağustos ayında %1,0 oranında artarak 94,3 değerini aldı.
Buna göre, Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 93,4 iken, Ağustos ayında %1,0 oranında artarak 94,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları ise şu şekilde gerçekleşti.
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