Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta arttı! İşte son rakamlar

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen önemli bir gösterge olan, Ekonomik Güven Endeksi, temmuz ayında 93,4 iken, ağustos ayında %1,0 oranında artarak 94,3 değerini aldı.