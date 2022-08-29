Akaryakıt fiyatlarında indirim! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak! Benzin motorin LPG'ye indirim gelecek mi? Güncel litre fiyatları...
Brent petrolde yaşanan dalgalanma sonucu akaryakıt fiyatlarındaki dengesizlik sürerken araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Bu gece yarısı itibarıyla (Pazartesiyi salıya bağlayan gece) benzinin litre fiyatında 1 lira 04 kuruş indirime gidilecek. Peki İstanbul Ankara İzmir'de benzinin litresi ne kadar? İşte detaylar...
Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişmeye devam ediyor.
Bu gece yarısı benzinde 1 lira 04 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
YENİDEN 20 LİRAYA DÜŞECEK
Son olarak motorine art arda gelen 95 kuruş ve 87 kuruş zamla pompa fiyatları 27 TL civarını görmüştü. Gelen indirimle birlikte benzin grubu fiyatları yeniden 20 TL'ye inecek.
İŞTE İNDİRİMLİ AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin: 21,14 TL (30 Ağustos Salı gününden itibaren 20,10 TL'ye düşmesi bekleniyor)
Motorin: 26,91 TL
LPG:11,10 TL
ANKARA
Benzin: 21,25 TL (30 Ağustos Salı gününden itibaren 20,21 TL'ye düşmesi bekleniyor)
Motorin: 27,00 TL
LPG: 11,37 TL.
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