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Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?
Giriş Tarihi:
26.08.2022
Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır? ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 26 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?