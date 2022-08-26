Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Projesi'ne "En İyi Finansman Çözümü" ödülü
Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'nin Adam Smith 2022'de "En İyi Finansman Çözümü" ödülünü kazandığı bildirildi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, yaptığı açıklamada, enerji sektöründe uluslararası alanda yabancı sermaye ve fonlamaya ulaşım açısından Kalyon Karapınar GES'in önemli bir proje olduğunu belirtti. Kalyon Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Koçar da Karapınar GES Projesi'nin Türkiye'nin geleceğe yönelik enerji hedefleri açısından sadece ekonomik değil sembolik bir değeri de bulunduğunu ifade eti.
Kalyon Enerji'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yerli teknolojiyle hayata geçirilmiş ilk, Avrupa'nın en büyük enerji santrali olan Kalyon Karapınar GES'in son dönemde almış olduğu global ödüllerle büyük başarılara imza attığı belirtildi.
"EN İYİ FİNANSMAN ÇÖZÜMÜ" ÖDÜLÜ
Açıklamada, Kalyon Holding'in Kalyon Karapınar GES için İngiliz İhracat Kredi Ajansı-UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, DenizBank, Garanti BBVA, ICBC, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve VakıfBank ile 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladığı ve projedeki bu finansman başarısının Adam Smith 2022'de "En İyi Finansman Çözümü" kategorisinde ödülle sonuçlandığı kaydedildi.
"KATMA DEĞERLİ PROJELERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, enerji sektöründe uluslararası alanda yabancı sermaye ve fonlamaya ulaşım açısından Kalyon Karapınar GES'in önemli bir proje olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kalyon markası, geçmişten bugüne Türkiye'nin ilklerine imza atarken, ülkemize her zaman katma değer sunmaktadır. Türkiye'de edindiğimiz yetkinliği uluslararası arenaya taşıyarak yenilenebilir enerji alanında yeşil finansman kapsamında iş geliştirme konusu, 2022'de öncelikli konularımızın başında geliyordu. Bunu başarabildiğimiz için mutluyuz. Kalyon Karapınar GES ve bu projemizde ortaya koyduğumuz finansman çözümü, gelecek projelerimizin hem habercisi hem de Kalyon markasına duyulan güvenin kanıtı. Önümüzdeki dönemde de katma değerli projelere imza atmaya devam edeceğiz."
"ÜLKEMİZE KÜRESEL REKABETTE GÜÇ KAZANDIRACAK"
Kalyon Holding Üst Yönetcisi (CEO) Mustafa Koçar da, Karapınar GES Projesi'nin Türkiye'nin geleceğe yönelik enerji hedefleri açısından sadece ekonomik değil sembolik bir değeri de bulunduğunu ifade ederek, "Kalyon Enerji olarak ülkemizin büyümesinde pay sahibi olan büyük projeleri gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle de güneş enerjisi alanında yapılan yatırımlar ülkemize küresel rekabette güç kazandıracak." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamada, kredi anlaşmaları Kasım 2021'de imzalanan Kalyon Karapınar GES Projesi'nin Adam Smith'in yanı sıra IJGlobal'den "Avrupa'da Yılın İhracat Finansmanı İşlemi Ödülü" kategorisinde, GTR'den "Yılın En İyi Finans İşlemi Ödülü", IFLR'den "Yılın Proje Finansman İşlemi", PFI'den "Avrupa'da Yılın En İyi ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) Projesi", Proximo'dan "Avrupa'da Yılın En İyi Güneş Finansmanı İşlemi" ve EMEA'dan "En İyi Yeşil Sendikasyon Kredisi" ile "Orta ve Doğu Avrupa'da (CEE) Yılın En İyi Yapısal Finansman İşlemi" ödüllerini de kazandığı belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Austria Wien canlı maç izle! FB - A Wien maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ! EXXEN SPOR üyelik...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? 25 Ağustos Noter sistemi arıza ne zaman düzelir?
- YKS ek tercih tarihleri ne zaman başlıyor? YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
- Çifte müjde geldi! EYT ve sözleşmeliye kadro da çözüm netleşti! Dosyada neler var? 16 madde tek tek sıralandı...
- MEB son dakika açıkladı: İŞKUR TYP personel alımı ne zaman yapılacak? MEB TYP 60 bin personel alımı başvuruları başladı mı?
- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuç tarihi açıklandı mı? DGS taban puan tablosu...
- Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? TÜİK TEFE TÜFE Ağustos ayı beklentisi açıklandı mı? Kira zam oranı...
- İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İşte son açıklamalar...
- EYT kapsamayana emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999, 2002, 2008 sonrasında işe girene erken emeklilik! 46-49-50-51 yaşında...
- Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, mazota zam var mı, gelecek mi? 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir
- İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi...