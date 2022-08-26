Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Projesi'ne "En İyi Finansman Çözümü" ödülü

"KATMA DEĞERLİ PROJELERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, enerji sektöründe uluslararası alanda yabancı sermaye ve fonlamaya ulaşım açısından Kalyon Karapınar GES'in önemli bir proje olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kalyon markası, geçmişten bugüne Türkiye'nin ilklerine imza atarken, ülkemize her zaman katma değer sunmaktadır. Türkiye'de edindiğimiz yetkinliği uluslararası arenaya taşıyarak yenilenebilir enerji alanında yeşil finansman kapsamında iş geliştirme konusu, 2022'de öncelikli konularımızın başında geliyordu. Bunu başarabildiğimiz için mutluyuz. Kalyon Karapınar GES ve bu projemizde ortaya koyduğumuz finansman çözümü, gelecek projelerimizin hem habercisi hem de Kalyon markasına duyulan güvenin kanıtı. Önümüzdeki dönemde de katma değerli projelere imza atmaya devam edeceğiz."