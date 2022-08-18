Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, yatmadı? 18 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ağustos 2022 listesi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen devlet desteği her ay aynı tarihten başlayarak ay sonuna kadar ödenmeye devam ediyor. Peki, Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, yatmadı? 18 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sıralı liste...