EYT için 8 formül masada! İşte kulislerdeki son bilgiler! Milyonları ilgilendiren detay
Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999'dan önce olanlar, EYT'li olarak adlandırılıyor. Bu tarihten önce yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konulan 4447 sayılı kanunla, emekli olabilmek için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına yaş kriteri de eklendi. İşte EYT için masadaki 8 formül...
Milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2022 yılının ikinci yarısıyla beraber hızlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan çalışmaların sonucunu merakla bekliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaş şartı dolayısıyla emekli olamamış sigortalılar için bir çözüm aranıyor.
İŞTE MASADAKİ 8 FORMÜL VE DETAYLARI
Formül 1
15 yıl çalışma süresi 3600 prim gününü dolduranlarda emeklilik için şartı aranmaması
Formül 2
Erkeklerde 25 yıl ve 9 bin prim gün sayısı, kadınlarda 20 yıl ve 7 bin 200 prim gün sayısı ile yaş şartına bakılmadan emeklilik
Formül 3
Emeklilik yaşını doldurmak için beklenen sürenin yarı yarıya azaltılması ve yüzde 2 maaş kesintisiyle erken emeklilik
Formül 4
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup, gerekli prim gün sayısı ile çalışma yılını tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi
Formül 5
Gerekli prim gün sayısını doldurmayanlara askerlik ve doğum borçlanması imkanı tanınarak, prim gün sayılarının tamamlayıp, yaşa bakılmadan emekli edilmesi
Formül 6
Emeklilikte yaş takılanların yaş şartında indirim yapılması
Formül 7
Prim gün sayısını tamamlayanların emekli aylıklarında belirli oranda kesinti yapılarak erken emekli edilmesi
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