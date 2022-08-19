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EYT için 8 formül masada! İşte kulislerdeki son bilgiler! Milyonları ilgilendiren detay

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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EYT için 8 formül masada! İşte kulislerdeki son bilgiler! Milyonları ilgilendiren detay

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999'dan önce olanlar, EYT'li olarak adlandırılıyor. Bu tarihten önce yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konulan 4447 sayılı kanunla, emekli olabilmek için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına yaş kriteri de eklendi. İşte EYT için masadaki 8 formül...

Milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2022 yılının ikinci yarısıyla beraber hızlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan çalışmaların sonucunu merakla bekliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaş şartı dolayısıyla emekli olamamış sigortalılar için bir çözüm aranıyor.

İŞTE MASADAKİ 8 FORMÜL VE DETAYLARI

Formül 1

15 yıl çalışma süresi 3600 prim gününü dolduranlarda emeklilik için şartı aranmaması

Formül 2

Erkeklerde 25 yıl ve 9 bin prim gün sayısı, kadınlarda 20 yıl ve 7 bin 200 prim gün sayısı ile yaş şartına bakılmadan emeklilik

Formül 3

Emeklilik yaşını doldurmak için beklenen sürenin yarı yarıya azaltılması ve yüzde 2 maaş kesintisiyle erken emeklilik

Formül 4

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup, gerekli prim gün sayısı ile çalışma yılını tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi

Formül 5

Gerekli prim gün sayısını doldurmayanlara askerlik ve doğum borçlanması imkanı tanınarak, prim gün sayılarının tamamlayıp, yaşa bakılmadan emekli edilmesi

Formül 6

Emeklilikte yaş takılanların yaş şartında indirim yapılması

Formül 7

Prim gün sayısını tamamlayanların emekli aylıklarında belirli oranda kesinti yapılarak erken emekli edilmesi

Formül 8

Prim gün sayısını tamamlayanların emekli aylıklarında belirli oranda kesinti yapılarak erken emekli edilmesi

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