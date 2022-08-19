EYT için 8 formül masada! İşte kulislerdeki son bilgiler

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999'dan önce olanlar, EYT'li olarak adlandırılıyor. Bu tarihten önce yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konulan 4447 sayılı kanunla, emekli olabilmek için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına yaş kriteri de eklendi. İşte EYT için masadaki 8 formül...