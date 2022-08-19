19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT için 8 formül masada! İşte kulislerdeki son bilgiler

EYT için 8 formül masada! İşte kulislerdeki son bilgiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2022 21:02
Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999'dan önce olanlar, EYT'li olarak adlandırılıyor. Bu tarihten önce yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konulan 4447 sayılı kanunla, emekli olabilmek için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarına yaş kriteri de eklendi. İşte EYT için masadaki 8 formül...
EYT için 8 formül masada
EYT için 8 formül masada
Borsaya 13,6 milyar TL yatırım girişi
Borsaya 13,6 milyar TL yatırım girişi
2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç?
2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç?
Merkez Bankası faizi indirdi
Merkez Bankası faizi indirdi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları
Faiz kararı ne olur?
Faiz kararı ne olur?
Abdülhamid Han sondajına başladı
"Abdülhamid Han sondajına başladı"
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Petrolde sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi?
Petrolde sert düşüş! Benzin fiyatları düşer mi?
“Kalyon PV” hakkındaki iddialara yalanlama
“Kalyon PV” hakkındaki iddialara yalanlama
Kira desteği artıyor
Kira desteği artıyor
Daha Fazla Video Göster