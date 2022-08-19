Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakan Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Dikili ilçesindeki bir restoranda düzenlenen İzmir Tarım Sektörü Temsilciler Toplantısı'nda çiftçilerle bir araya geldi. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Dikili ilçesindeki bir restoranda düzenlenen İzmir Tarım Sektörü Temsilciler Toplantısı'nda çiftçilerle bir araya geldi. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Binali Yıldırım İzmir'in Dikili ilçesinde tarım sekötrü temsilcileri ile bir araya geldi. İşe stratejik ürünlerle başlanacağını söyleyen Bakan Kirişçi, stratejik üründen kastının hububat, yağlı tohumlar, şeker ve bakliyat olduğunu vurguladı.
Kendisinin çiftçi ve çiftçi çocuğunu olduğunu söyleyen Kirişçi, mazot ve gübrenin ikisi de kaynaklarının Türkiye'de olmadığı için ithal edildiğini belirtti. Kirişçi, bu temel iki girdiyi stratejik ürünler için desteklemeye çerçevesine alınacağını söyledi.
"YAŞANAN GÜÇLÜĞÜ AŞMIŞ OLACAĞIZ"
Karta yüklenen para üzerinden üreticinin bunları satın alabilmesine imkan sağlanacağını belirten Kirişçi, "Üreticimiz ne üreteceğini söylesin, ihtiyacı olan mazot ve gübreyi tam zamanında kendilerine ayni olarak sunacağız. Hayvancılıkta da yem konusunda ayni olarak üreticilerimize destek sunacağız. Üreticilerimizin finansmanla ilgili yaşadığı güçlüğü aşmış olacağız" ifadelerini kullandı.
"EKİLMEMİŞ ALAN KALMAYACAK"
Sözleşmeli üretimin en iyi uygulamasının şeker pancarı üretiminde olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, "Bunu bile biz yeterli görmediğimiz için yeni sözleşme mevzuatı hazırlıyoruz. Bu mevzuat, sigortayı zorunlu hale getirecek, üreticiyi ve ürünü alacak olan sanayiciyi veya tüccarı garanti altına alacak" bilgisini verdi. Bakan Kirişci ayrıca, "Bizim nadasa bıraktığımız alanlar var. Ekilmeyen alanlarımız var. Bu ekilmeyen alanlar için mülk sahibine 'Sen sahibisin ama biz burada mülkiyet ile kullanım hakkını ayırıyoruz. Bir yıldan fazla o alanı boş bırakıyorsan o alanda üretim yapandan kira bedeli tahakkuk ettirilecek' diyeceğiz. Böylece boş alan kalmayacak, ekilmemiş alan kalmayacak. Mülkiyet sahibi ile kiralamak isteyenlerin aralarındaki ilişkiyi düzenleyeceğiz" dedi
"TÜRKİYE'NİN YÜZYILI"
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yeni projeler hakkında bilgi veren Bakan Kirişci, "Gelecek yıl, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100 yıl dönümü. 2023, bizim için kritik bir öneme sahip. Yeni yüzyılı 'Türkiye'nin yüzyılı' olarak tanımlıyoruz. Türkiye'nin sözü dinlenen, bölgesel değil global oyuncu olarak görülmeye başlandığının kabul edildiği bir döneme giriyoruz. Bunu Tahıl Koridoru'nda da gördük. Rusya ve Ukrayna, hububatın yüzde 28'ini elinde tutan tekel ülkeler. Yağlı tohumlarda da farklı bir durum yok. Biz de arz açığı olan azı ürünleri bu ülkelerden alıyoruz. Savaştan dolayı böyle bir tıkanan süreci aşan ülke Türkiye ve Cumhurbaşkanımız oldu" sözlerine yer verdi.
"ÜRETİMDE BAMBAŞKA BİR UFUK VE PENCERE AÇACAK"
Binali Yıldırım ise "Mazot ve gübre konusunun tarımsal üretimde bambaşka bir ufuk ve pencere açacağına inanıyorum. Bunun para olarak değil mazot ve gübre olarak veriliyor olması, üreticileri rahatlatacak" ifadelerini kullandı.
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