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BDDK'den faizsiz bankacılık alanında müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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BDDK’den faizsiz bankacılık alanında müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik düzenleme! Resmi Gazete’de yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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