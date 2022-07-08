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BDDK Dijital Katılım Bankası kuruluşunu onayladı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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BDDK Dijital Katılım Bankası kuruluşunu onayladı!

Son dakika haberine göre BDDK, Türkiye'de Kasa Katılım Bankası AŞ unvanı altında 1,5 milyar lira sermayeli bir dijital katılım bankasının kuruluşunu onayladı.

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