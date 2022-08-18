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Ticaret Bakanlığı'ndan 'AVM yönetmeliği' açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Ticaret Bakanlığı’ndan ’AVM yönetmeliği’ açıklaması

Ticaret Bakanlığı, 'Alışveriş Merkezleri (AVM) Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile AVM'lerde ortak gelir ve giderlerin kapsamının belirlendiğini, ortak giderler dışında kalan reklam, pazarlama, danışmanlık gibi harcamalar için işletmelerden bedel talep edilemeyeceğini açıkladı.

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