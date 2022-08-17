17 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı?
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireyler ile onların bakımlarını üstlenen vatandaşlara ödenen evde bakım paraları 17 Ağustos Çarşamba günü itibariyle 34 ilde hesaplara yatırıldı. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı?
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete yapılan ara zam ile evde bakım maaşları da yükselmiş, hak sahipleri ilk zamlı evde bakım paralarını Kurban Bayramı öncesinde almıştı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı?
17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım maaşı yatan iller 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren belli olmaya başladı. Evde bakım parası ödemeleri her ayın 15'inde başlarken 31'ine kadar devam ediyor. İşte 16 Ağustos evde bakım parası yatan illerin listesi…
Hatay,
İstanbul,
İzmir,
Kırklareli,
Kırşehir,
Kocaeli,
Konya,
Malatya,
Manisa,
Mersin,
Muğla,
Ordu,
Osmaniye,
Sakarya,
Samsun,
Şanlıurfa,
Tekirdağ,
Tokat,
Uşak,
Zonguldak.
EVDE BAKIM MAAŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
Evde bakım maaşlarının ödenmesinde yaşanan gecikmelerle ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada
"Evde bakım yardımı başvuru, değerlendirme ve ödeme işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sisteminde güncellemeye gidilmiştir. Sistem değişikliği nedeniyle yararlanıcılar hiçbir hak kaybı yaşamayacaktır. Ödemelerin yeni sistem üzerinden yapılmasına başlanmıştır. Sistem güncellemesi sebebiyle gecikme yaşanan illerde evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara geçişi devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakım maaşı, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla ödeniyor.
Evde bakım maaşının alınabilmesi için en önemli kriterlerden biri de kişinin gelir seviyesi. Yukarıda belirtildiği gibi seviye de asgari ücrete göre hesaplanıyor. Aynı zamanda kişiye ödenen miktar da yine asgari ücrete göre hesaplanıyor.
Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında ara zam yapıldı böylelikle de evde bakım maaşları da yükseldi. Buna göre temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 3340 TL oldu.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım maaşı sorgulamak için öncelikle;
Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.
Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.
Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.
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