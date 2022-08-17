17 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşı, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla ödeniyor.

Evde bakım maaşının alınabilmesi için en önemli kriterlerden biri de kişinin gelir seviyesi. Yukarıda belirtildiği gibi seviye de asgari ücrete göre hesaplanıyor. Aynı zamanda kişiye ödenen miktar da yine asgari ücrete göre hesaplanıyor.

Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında ara zam yapıldı böylelikle de evde bakım maaşları da yükseldi. Buna göre temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 3340 TL oldu.