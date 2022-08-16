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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ATO heyetini kabul etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ATO heyetini kabul etti

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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