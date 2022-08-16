Borsa neden düşüyor son dakika | 16 Ağustos Borsa neden düştü? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum
Son dakika... Borsa neden düştü? Dünkü kapanışta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 2.857,18 puandan tamamladıktan sonra, 16 Ağustos'a yüzde 0,66 artışla 2.876,03 puandan başladı. Şu saatlerde BIST 100 endeksinin 2.788 puanla seyretmesi sonrası "Borsa neden düşüyor?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Borsa neden düştü? 16 Ağustos Borsa neden düşüyor? İşte Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum...
Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta 2.857,18 puandan günü tamamlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, bugünkü açılışta önceki kapanışa göre 18,85 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 2.876,03 puana yükselmişti. Akşam saatlerinde yaşanan düşüş sonrası yatırımcılar bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Borsa neden düştü? 16 Ağustos Borsa neden düşüyor? İşte Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum...
BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle haberin yazıldığı saatte BIST 100 endeksi 2.788 puan seviyesinde hareket ediyor.
Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.880 ve 2.900 seviyelerinin direnç, 2.830 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,78 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72'yle kimya, petrol, plastik, tek kaybettiren yüzde 0,10'la elektrik oldu.
BIST 100 endeksi, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,25 değer kaybederek 2.857,18 puandan kapandı.
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