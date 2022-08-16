Borsa neden düşüyor son dakika | 16 Ağustos Borsa neden düştü? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum

Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta 2.857,18 puandan günü tamamlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, bugünkü açılışta önceki kapanışa göre 18,85 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 2.876,03 puana yükselmişti. Akşam saatlerinde yaşanan düşüş sonrası yatırımcılar bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Borsa neden düştü? 16 Ağustos Borsa neden düşüyor? İşte Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum...

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle haberin yazıldığı saatte BIST 100 endeksi 2.788 puan seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.880 ve 2.900 seviyelerinin direnç, 2.830 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.