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Borsa neden düşüyor son dakika | 16 Ağustos Borsa neden düştü? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Borsa neden düşüyor son dakika | 16 Ağustos Borsa neden düştü? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum

Son dakika... Borsa neden düştü? Dünkü kapanışta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 2.857,18 puandan tamamladıktan sonra, 16 Ağustos'a yüzde 0,66 artışla 2.876,03 puandan başladı. Şu saatlerde BIST 100 endeksinin 2.788 puanla seyretmesi sonrası "Borsa neden düşüyor?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Borsa neden düştü? 16 Ağustos Borsa neden düşüyor? İşte Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum...

Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta 2.857,18 puandan günü tamamlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, bugünkü açılışta önceki kapanışa göre 18,85 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 2.876,03 puana yükselmişti. Akşam saatlerinde yaşanan düşüş sonrası yatırımcılar bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Borsa neden düştü? 16 Ağustos Borsa neden düşüyor? İşte Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum...

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle haberin yazıldığı saatte BIST 100 endeksi 2.788 puan seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.880 ve 2.900 seviyelerinin direnç, 2.830 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,66 artışla 2.876,03 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,85 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 2.876,03 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,78 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72'yle kimya, petrol, plastik, tek kaybettiren yüzde 0,10'la elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,25 değer kaybederek 2.857,18 puandan kapandı.

Analistler, dün ABD ve Asya'da açıklanan verilerin ekonomilerin yavaşladığına ilişkin endişeleri körüklediğini, ancak Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında daha temkinli ilerleyeceği beklentilerinin risk iştahını dengelediğini söyledi.

Gelişmelerin ardından para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in eylül ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentileri yüzde 64'e yükseldi.

Pay piyasalarındaki sınırlı pozitif seyrin bugün de devam edebileceğini aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündemiyle oynaklığın artabileceğini kaydetti.

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