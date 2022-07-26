Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den "doğal gaz" açıklaması
Havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin iddialara yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak." dedi. Diğer yandan Bakan Fatih Dönmez "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" müjdesini verdi.
Havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin iddialara yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak." açıklamasını yaptı.
Diğer yandan Bakan Fatih Dönmez, "Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor." ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:
TÜRKİYE KIŞI SICAK GEÇİRİR Mİ?
Önce malın bulunabilirliği çok önemli. Olmayan mal, en pahalı mal. Bizim ana tedarikçilerimiz Rusya, Azerbaycan, İran. Yeni dönemde biten kontratları yeniliyoruz. Arz güvenliğimizi sağlama almaya çalışıyoruz. Avrupa da fiyattan çok gaza erişimi öncelik almış durumda. Bizim Tuz Gölü'nde depomuz var, tamamını doldurduk. Silivri'deki depomuzun da yüzde 82'si dolu, inşallah yıl sonuna kadar tamamı dolacak. 6 milyar metreküplük doğalgazımız var. Tedarikçiler sevkiyat programlarına uyduğu müddetçe inşallah böyle bir sorunumuz olmayacak. Kışın yine hap piyasalarda doğalgaz toptan satış fiyatlarının artacağı yönünde öngörüleri var. Geçen sene de aslında benzer fiyat artışlarıyla karşılaştık ama hazinemizden karşıladık. Mesela aylık 2000 lira ödemeniz gerekiyorsa faturada, 1500 lirasını devlet ödüyor 500 lirasını siz ödüyorsunuz.
KARADENİZ GAZINDA SON DURUM NE?
Biliyorsunuz 2018 Ağustos'ta ilk keşfimizi açıklamıştık. O yıl dünya tarihinde deniz denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçti. Keşifle birlikte çalışmaları süratle başlattık. Çalışan sayısı da hem karada hem denizde 6 bini geçti. Bayramda derin deniz işlerini yapacak gemi de geldi. Boru serim işlemleri bu yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Çıkan gazı rafine etmemiz lazım, onlar devam ediyor. Botaş'ın yapması gereken çalışmalar var, devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Karadeniz'deki gazı ulusal sisteme basmaya başlayacağız.
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