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Fiyat İstikrarı Komitesi'nden önemli karar!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Fiyat İstikrarı Komitesi’nden önemli karar!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin aldığı yeni kararları duyurdu. Bakan Nebati, "Gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesi için adımların atılması konusunda karar kıldık" dedi.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 6. toplantısı dün gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesi için adımların atılması konusunda karar alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesi için adımların atılması konusunda karar kıldık."

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