TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman? 81 ilde TOKİ konut başvuruları hangi tarihte başlayacak? İstanbul, İzmir, Ankara...
TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi ile ev sahibi olmak isteyenler TOKİ başvuru şartları ve tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Toplu Konut İdaresi tarafından belirlenen sosyal konut takvimi gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman? 81 ilde TOKİ konut başvuruları hangi tarihte başlayacak? İstanbul, İzmir, Ankara...
TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman? 24 ilde TOKİ konut başvuruları hangi tarihte başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ başvuru şartları ve tarihleri için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen TOKİ sosyal konut projesi başvuru adımı için bekliyor. Peki, TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman? 24 ilde TOKİ konut başvuruları hangi tarihte başlayacak? İstanbul, İzmir, Ankara...
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI İÇİN GERİ SAYIM!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sosyal konut projesi ile ilgili detayları şöyle anlattı:
''TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız.''
Buna göre hazırlıklar bitmek üzere önümüzdeki ay yapılacak toplantı ardından detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.
TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 20 yıla kadar varan vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak.
Bakan Murat Kurum, vatandaşların 20 yıla varan vadelerle sosyal konuttan istifade edeceklerini belirterek, "Alt gelirliler için altyapılı arsalarımızı da sunacağız. Daha önce evi olmayan, dar gelirli tüm vatandaşlarımız konut, arsa ve ticari ünitelerimizden istifade edecekler." diye konuştu.
2022 81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz açıklanmadı. Toplantı sonrası detayların netleşmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB 1017 işçi alımı başvuru şartları neler?
- TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman? 81 ilde TOKİ konut başvuruları hangi tarihte başlayacak? İstanbul, İzmir, Ankara...
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Ağustos Twitter ne zaman düzelecek, sorun ne? Tweetler şu anda yüklenmiyor hatası...
- AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı 2022? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekli için promosyon düellosu! İmzayı atana 7.500 TL ödeme! Hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor? TEB, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...
- KPSS sınav yer değişikliği ne zaman yapılacak? KPSS sınav yer değişikliği nasıl, nereden yapılır?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 9 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi...
- Aşk-ı Memnu'yu tahtından edecek! Yeni diziden ilk ipucu geldi! O isimlerle tarihte ilk kez...
- 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? Geçen sene YKS tercihleri ne zaman açıklanmıştı?
- ÖTV indirim olacak mı, gelecek mi? ÖTV indirim sonrasında araba fiyatları düşer mi? Sıfır ve ikinci el...
- Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıtları (yeni kayıt ve kayıt yenileme) ne zaman yapılacak?
- Benzine indirim gelecek mi? 10 Ağustos Çarşamba günü benzine indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?