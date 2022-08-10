Sıfır araç 6 ay içinde satılamaz mı? 6 bin kilometre yapmayan araçlara satış yasağı! Açıklama geldi! Fırsatçılığın önüne geçecek bir önlem

FIRSATÇILIĞIN ÖNÜNE GEÇECEK BİR ÖNLEM

OYDER'den yapılan açıklamada, ilk tescilden sonra şirketlerin, 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan araç satışını gerçekleştiremeyeceği yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerine yer verilen OYDER Başkanı Erciş, yürürlüğe girmesi beklenen uygulamayı desteklediklerini belirtti.

Erciş, "Ticaret Bakanlığının ikinci eldeki fahiş fiyatların önüne geçmek adına attığı bu adımı destekliyoruz. İkinci el araçların ilk tescilinden sonra 6 ay ve 6 bin kilometre satılamaması hükmünün getirilmesi konusu, geçtiğimiz hafta yaptığımız toplantıda bizimle paylaşılmıştı. Biz de OYDER olarak bu yeni yönetmeliğin otomobil piyasasına düzenleme getireceği yönünde destek verdiğimizi ifade etmiştik. Piyasayı düzenlemesini beklediğimiz yeni yönetmelik, fırsatçılığın da önüne geçecek bir önlemdir." ifadelerini kullandı.