Sıfır araç 6 ay içinde satılamaz mı? 6 bin kilometre yapmayan araçlara satış yasağı! Açıklama geldi! Fırsatçılığın önüne geçecek bir önlem
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un sıfır araç alımlarına ilişkin açıkladığı '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırı fırsatçılığın önüne geçecek. Piyasalarda araç fiyatlarının düşmesini sağlaması beklenen uygulamaya ilişkin Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada alınan karar için "Fırsatçılığın da önüne geçecek bir önlemdir." ifadelerine yer verildi.
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araç satışı için planlanan yeni uygulamayı açıkladı. Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.
6 AY VE 6 BİN SINIRI
Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın.
Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" dedi.
OYDER'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, sıfır araçlara getirilecek satış sınırlamasına ilişkin, "OYDER olarak bu yeni yönetmeliğin otomobil piyasasına düzenleme getireceği yönünde destek verdiğimizi ifade etmiştik. Piyasayı düzenlemesini beklediğimiz yeni yönetmelik, fırsatçılığın da önüne geçecek bir önlemdir." ifadelerini kullandı.
OYDER, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile gerçekleştirilen toplantının ardından gündeme gelen ikinci el araç satışındaki kısıtlamaya yönelik yeni yönetmeliği değerlendirdi.
FIRSATÇILIĞIN ÖNÜNE GEÇECEK BİR ÖNLEM
OYDER'den yapılan açıklamada, ilk tescilden sonra şirketlerin, 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan araç satışını gerçekleştiremeyeceği yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerine yer verilen OYDER Başkanı Erciş, yürürlüğe girmesi beklenen uygulamayı desteklediklerini belirtti.
Erciş, "Ticaret Bakanlığının ikinci eldeki fahiş fiyatların önüne geçmek adına attığı bu adımı destekliyoruz. İkinci el araçların ilk tescilinden sonra 6 ay ve 6 bin kilometre satılamaması hükmünün getirilmesi konusu, geçtiğimiz hafta yaptığımız toplantıda bizimle paylaşılmıştı. Biz de OYDER olarak bu yeni yönetmeliğin otomobil piyasasına düzenleme getireceği yönünde destek verdiğimizi ifade etmiştik. Piyasayı düzenlemesini beklediğimiz yeni yönetmelik, fırsatçılığın da önüne geçecek bir önlemdir." ifadelerini kullandı.
Yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicilerin yaşadığı sorunlara değinen Erciş, özellikle de son dönemde "yetkili satıcılar" üzerinde oluşan şikayetler ve rahatsızlıkların giderilmesi açısından yeni yönetmeliğin fayda sağlayacak bir önlem olduğuna işaret etti.
Piyasada yetkili satıcılardan sıfır araç alıp hemen ikinci elde fahiş fiyatla satan kurumlar olduğunun bilindiğini aktaran Erciş, "Gerçek tüketicinin araçlara daha kolay ulaşmasını sağlayabilmek adına böyle bir önlemin, piyasadaki fahiş fiyatlı satışları engelleyeceğini ve fırsatçılığın önüne geçeceğini düşünüyoruz. Biz de süreç boyunca Bakanlıkla karşılıklı fikir alışverişleriyle oluşturulan yeni yönetmeliği destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün yeni düzenlemenin detaylarını paylaşmıştı. Bakan Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent a carlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak." açıklamasını yapmıştı. Düzenlemenin otomobil fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.
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