THY yolcu taşıma rakamlarını duyurdu
Türk Hava Yolları (THY), temmuz ayında iç ve dış hat olmak üzere toplam 7.8 milyon yolcu taşıdı. Havayolu şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) temmuz ayı trafik sonuçlarını açıkladı.
KAP'a yapılan açıklamada, Temmuz 2019 döneminde 7.1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7.8 milyon olarak gerçekleşti.
DOLULUK ORANI YÜZDE 86.1
Yolcu doluluk oranı ise Temmuz 2022 döneminde yüzde 86.1 oldu.
Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 85.6, yurt içi doluluk oranı yüzde 90.1 oldu.
Kilometrede, toplam Arz Edilen Koltuk (AKK), Temmuz 2019 döneminde 17.3 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 18.5 artarak 20.5 milyar olarak gerçekleşti.
Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2019 döneminde 135 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 8.6'lık artışla 146 bin tona ulaştı.
7 AYLIK VERİLER DE İLAN EDİLDİ
Ocak - Temmuz 2022 dönemine ilişkin trafik verilerine göre THY, Ocak - Temmuz 2019 döneminde 42.2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 38.7 milyon oldu.
Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2019 yılı söz konusunu dönemde 13.5 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 12.2 milyon olarak gerçekleşti.
Yolcu doluluk oranı Ocak - Temmuz 2022 döneminde yüzde 77.5 olarak oldu.
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