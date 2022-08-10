THY yolcu taşıma rakamlarını duyurdu

7 AYLIK VERİLER DE İLAN EDİLDİ



Ocak - Temmuz 2022 dönemine ilişkin trafik verilerine göre THY, Ocak - Temmuz 2019 döneminde 42.2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 38.7 milyon oldu.