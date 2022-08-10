Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos canlı altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Koronavirüs salgınıyla birlikte yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın alım-satım yapacak olan vatandaşlar, güncel rakamları araştırmaya başladı. Güne yatay başlayan altın fiyatlarının ABD enflasyon verisi sonrası nasıl hareket ettiği merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi sonrası da yatay seyretti. Haberin yazıldığı saatte altın fiyatları şu şekilde: