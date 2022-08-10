Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos canlı altın fiyatları
EKONOMİ ahaber.com.tr
Altın fiyatları ne kadar oldu? Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Gram altın güne 1.033 lira seviyesinde başladı. Gün içerisinde yatay seyreden altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Ağustos canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Koronavirüs salgınıyla birlikte yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın alım-satım yapacak olan vatandaşlar, güncel rakamları araştırmaya başladı. Güne yatay başlayan altın fiyatlarının ABD enflasyon verisi sonrası nasıl hareket ettiği merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Ağustos canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi sonrası da yatay seyretti. Haberin yazıldığı saatte altın fiyatları şu şekilde:
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