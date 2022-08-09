Benzine indirim gelecek mi? 10 Ağustos Çarşamba günü benzine indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?
Benzine indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,00 TL indirim geleceği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından benzin grubunda indirim uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, benzine indirim gelecek mi? 10 Ağustos Çarşamba günü benzine indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...
Benzine indirim gelecek mi? Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda psikolojik sınır olan 100 doların altına düşmesi ile birlikte akaryakıtta indirim haberleri gelmeye başladı. Bugün 95,90 dolardan işlem gören brent petroldeki düşüş sonrası motorin grubunda indirim uygulanacağı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından benzin fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, benzine indirim gelecek mi? 10 Ağustos Çarşamba günü benzine indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...
BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?
10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,00 TL indirim uygulanacak. Benzin ve LPG fiyatlarında indirim ya da zam beklenmiyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
BRENT PETROL FİYATI SON DURUM
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,90 dolardan işlem görüyor. Dün 96,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 95,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin belirsizlikler etkili oldu. Küresel ekonomik resesyon endişeleri de talep görünümünü olumsuz etkileyen diğer bir unsur olarak fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.
Öte yandan, Çin'de beklenenden daha güçlü gelen ticaret verileri ise ülkede petrol talebinin korkulduğu kadar gerilemeyeceği beklentilerine yol açtı. Çin'in petrol ithalatı temmuzda bir önceki aya göre artış kaydetti ancak mevsimsel bazda devam eden Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle zayıf kaldı.
Arz tarafında ise İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerin yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ağustos'ta yeniden başlaması endişeleri hafifletti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün yaptığı açıklamada, müzakerelerin tamamlandığını ifade etti.
Borrell, nükleer müzakerelerin ardından sunulan "nihai metin" hakkında, "Ancak her teknik meselenin ve her paragrafın arkasında başkentlerde alınması gereken bir siyasi karar yatmaktadır. Bu yanıtlar, olumlu olursa anlaşmayı imzalayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Piyasalar, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.
Brent petrolde teknik olarak 96,88 ile 97,30 dolar aralığının direnç, 96,46 ile 96,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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