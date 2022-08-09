Benzine indirim gelecek mi? Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda psikolojik sınır olan 100 doların altına düşmesi ile birlikte akaryakıtta indirim haberleri gelmeye başladı. Bugün 95,90 dolardan işlem gören brent petroldeki düşüş sonrası motorin grubunda indirim uygulanacağı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından benzin fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, benzine indirim gelecek mi? 10 Ağustos Çarşamba günü benzine indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,00 TL indirim uygulanacak. Benzin ve LPG fiyatlarında indirim ya da zam beklenmiyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları: