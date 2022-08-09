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Haberler Galeri Motorine indirim son dakika: 9 Ağustos motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

Motorine indirim son dakika: 9 Ağustos motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

Son dakika... Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motorin ve benzin grubunda yaşanan indirim sonrası yeni bir indirim olup olmayacağı merak ediliyordu. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorin grubunda bir indirim daha uygulanacağı öğrenildi. Peki, motorine indirim ne kadar? 9 Ağustos motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 09:24
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Motorine indirim son dakika: 9 Ağustos motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

Motorine indirim son dakika... Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Geçtiğimiz hafta benzine 2,23 TL, motorine ise 1,15 TL indirim yapılmıştı. Akaryakıt fiyatlarında indirim rüzgarı sürerken, yeni bir indirim haberi daha geldi. Bu gece yarısından itibaren olmak üzere motorin grubunda indirim uygulanacağı açıklandı. Peki, motorine indirim ne kadar? 9 Ağustos motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Motorine indirim son dakika: 9 Ağustos motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli omak üzere motorin grubunda 1,00 TL indirim bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Motorine indirim son dakika: 9 Ağustos motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

ÇİFTE İNDİRİM UYGULANMIŞTI

6 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzine 2,23 TL, motorine 1,15 TL indirim yapıldı.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Motorine indirim son dakika: 9 Ağustos motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

10 Ağustos İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.06 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.41 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.35 TL

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Motorine indirim son dakika: 9 Ağustos motorin mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

10 Ağustos Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.17 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.46 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.37 TL