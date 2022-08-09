Motorine indirim son dakika: 9 Ağustos motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

Son dakika... Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motorin ve benzin grubunda yaşanan indirim sonrası yeni bir indirim olup olmayacağı merak ediliyordu. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorin grubunda bir indirim daha uygulanacağı öğrenildi. Peki, motorine indirim ne kadar? 9 Ağustos motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.08.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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