ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Amerika Birleşik Devletleri (ABD) temmuz ayı enflasyon verisi için bekleyiş sürüyor. Küresel piyasalarda yakından takip edilen enflasyon verisinin hangi tarihte açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Şubattan bu yana en düşük seviyeye gerileyen kısa vadeli enflasyon beklentisi, haziranda yüzde 6,8 ile rekor seviyeye yükselmişti. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı ABD enflasyon oranı hangi tarihte belli olacak? İşte ayrıntılar...

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Temmuz ayı enflasyonu 10 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak.

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 1,3 artarken, yıllık yüzde 9,1 ile "Kasım 1981'den bu yana kaydedilen en hızlı artışı" göstermişti.