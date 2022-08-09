ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı ABD enflasyon oranı hangi tarihte belli olacak?
ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yakından takip ediliyor. ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 1,3 artarken, yıllık yüzde 9,1 ile "Kasım 1981'den bu yana kaydedilen en hızlı artışı" göstermişti. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı ABD enflasyon oranı hangi tarihte belli olacak? İşte son gelişmeler...
ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Amerika Birleşik Devletleri (ABD) temmuz ayı enflasyon verisi için bekleyiş sürüyor. Küresel piyasalarda yakından takip edilen enflasyon verisinin hangi tarihte açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Şubattan bu yana en düşük seviyeye gerileyen kısa vadeli enflasyon beklentisi, haziranda yüzde 6,8 ile rekor seviyeye yükselmişti. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı ABD enflasyon oranı hangi tarihte belli olacak? İşte ayrıntılar...
ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Temmuz ayı enflasyonu 10 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak.
ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 1,3 artarken, yıllık yüzde 9,1 ile "Kasım 1981'den bu yana kaydedilen en hızlı artışı" göstermişti.
Ülkede enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz toplantısında da haziranda olduğu gibi 75 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Böylece Fed, enflasyonu yüzde 2 hedefine çekmek için marttan bu yana politika faizini toplam 225 baz puan artırmıştı.
ABD'Lİ TÜKETİCİLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ TEMMUZDA DÜŞÜŞ GÖSTERDİ
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin temmuzda keskin bir düşüş gösterdiğini bildirdi.
New York Fed, temmuz ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.
Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ocakta 0,6 puan azalışla yüzde 6,2'ye geriledi.
Şubattan bu yana en düşük seviyeye gerileyen kısa vadeli enflasyon beklentisi, haziranda yüzde 6,8 ile rekor seviyeye yükselmişti.
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