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ÖTV indirim olacak mı, gelecek mi? ÖTV indirim sonrasında araba fiyatları düşer mi? Sıfır ve ikinci el...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2022
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ÖTV indirim olacak mı, gelecek mi? ÖTV indirim sonrasında araba fiyatları düşer mi? Sıfır ve ikinci el...

ÖTV indirim olacak mı, gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araba almak isteyenler ÖTV matrah düzenlemeleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle birlikte araba fiyatlarında düşüş bekleniyor. Peki, ÖTV indirim olacak mı, gelecek mi? ÖTV indirim sonrasında araba fiyatları düşer mi? Sıfır ve ikinci el...

ÖTV indirim olacak mı, gelecek mi? ÖTV indirim sonrasında araba fiyatları düşer mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖTV indirimi ile ilgili beklenti her geçen gün artıyor. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği ÖTV indirimi ile birlikte otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Peki, ÖTV indirim olacak mı, gelecek mi? ÖTV indirim sonrasında araba fiyatları düşer mi? Sıfır ve ikinci el...

ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM NE?

Son günlerde gündemdeki yerini koruyan ÖTV indirimi beklentisi, ikinci el araç piyasasını durma noktasına getirdi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ÖTV indirimi beklentisinin piyasayı olumsuz yönde etkilediğini bildirdi. Erkoç, "Maliyet artışları, döviz kurunun dalgalı seyri ve arz talep dengesinde yaşanan sıkıntılar, sektörü olumsuz etkilerken, otomobil sahibi olmayı da zorlaştırdı. Yaz aylarının gelmesi ve bayramın yaklaşması sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı. Ancak şu an piyasa durma noktasına geldi" dedi

'İKİNCİ ELDE GEÇİCİ İTHALAT ÇÖZÜM OLABİLİR'

Enflasyon artışının ve piyasada yaşanan sıkıntıların fiyat da yükselmesine sebep olduğunu vurgulayan Erkoç, "Geçmiş yıllarda ikinci el araç ithalatına izin verilmişti. Tüm vergilerin alınması koşuluyla, yerli üretimi etkilemeyecek şekilde tekrar hayata geçirilecek bu uygulamayla piyasaya araç girişi olacağı için fiyatların stabil kalması, hatta geri gelmesi mümkün olacaktır. Tek seferlik olarak, 3 yaşa kadar, belli koşullarda hayata geçirilecek ikinci el araç ithalatı araç tedarik sorununu ortadan kaldıracağı için piyasayı rahatlatacaktır" önerisinde bulundu.

2. EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

İkinci ele yönelik talebin biraz yavaşladığını ifade eden Çalışkan, "Bu da fiyatlarda belli oranda bir düşüşü beraberinde getiriyor. Bakıldığında, temmuz ayı başından ağustos ayı başına kadar olan dönemde, pazarda ortalama yüzde 7 seviyesinde bir fiyat düşüşü gözlemlenmekte. Yüksek değişkenlik gösteren günümüz ekonomik şartları içerisinde, önümüzdeki çok yakın döneme ilişkin bir öngörüde bulunmak pek de kolay değil. Bununla birlikte şu anda özellikle satıcıların elinde daha önceki yüksek maliyetlerle oluşmuş stoklar da ne yazık ki fiyatların çok fazla düşmesine imkan vermeyecektir görüşündeyim." dedi.

Sıfır araç fiyatlarında kura bağlı artışın da devam ettiğine işaret eden Çalışkan, "Önümüzdeki dönemde stok birikimine bağlı olarak aşağı doğru birtakım fiyat hareketleri gerçekleşiyor gibi görünse de orta ve uzun vadede genel olarak makro ekonominin etkileriyle fiyatların tekrar yukarıya doğru gitme potansiyeli taşıdığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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