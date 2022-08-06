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Altın ve dolarda hareketlilik! Yükselişin ardından düşüş geldi! Altın fiyatları ne kadar? Gram altın güncel fiyat... Dolar euro kuru...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Altın ve dolarda hareketlilik! Yükselişin ardından düşüş geldi! Altın fiyatları ne kadar? Gram altın güncel fiyat... Dolar euro kuru...

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 6,10 kazançla tamamladı. Peki altın ve dolar ne kadar? Hareketliliğin sebebi ne? İşte detaylar...

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,10 kazançla 2.750,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.600,28 puanı, en yüksek 2.762,95 puanı gördü.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,71 artışla 1.021,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,71 kazançla 6 bin 842 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,21 değer kazanarak 17,9580 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,04 azalışla 18,2510 lira oldu.

Geçen hafta 21,8380 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,65 kayıpla 21,6970 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,82 değer kaybederek 18,6910 liradan alıcı buldu.

FED KARARI ETKİLİ OLDU

FED faiz kararının ardından hızlı bir yükselişe çıkarak 1.030 lirayı gören gram altın fiyatı haftanın son işlem gününde ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması ile birlikte düşüşe geçti.

ÖNCEKİ VERİ DE REVİZE EDİLDİ

ABD tarım dışı istihdam verisi saat 15.30'da açıklandı. Veriye dair beklentiler 250 bin civarında artış olarak belirlenmişti. En son veriye göre geçen ay ülkede tarım dışı istihdamda 372 bin artış olduğu açıklanmıştı. Bu artış da 398 bine revize edildi.

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