Altın ve dolarda hareketlilik! Yükselişin ardından düşüş geldi! Altın fiyatları ne kadar? Gram altın güncel fiyat... Dolar euro kuru...

ÖNCEKİ VERİ DE REVİZE EDİLDİ

ABD tarım dışı istihdam verisi saat 15.30'da açıklandı. Veriye dair beklentiler 250 bin civarında artış olarak belirlenmişti. En son veriye göre geçen ay ülkede tarım dışı istihdamda 372 bin artış olduğu açıklanmıştı. Bu artış da 398 bine revize edildi.