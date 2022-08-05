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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Çalıştırılan çocuklar için SED hizmeti vermeye başladık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Çalıştırılan çocuklar için SED hizmeti vermeye başladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk temalı Akademi Buluşmaları programına katıldı. Bakan Yanık burada yaptığı açıklamalarda çalıştırılan çocuklar için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) projesinden bahsederek, "2022 Haziran itibarıyla ailesinin yanında SED hizmetinden yararlanan 147 binden fazla çocuğumuz bulunuyor" dedi.

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