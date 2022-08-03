Ticaret Bakanlığı elektronik aletlerle ilgili yeni düzenleme hazırlığında! Kullanım ömürlerince bakım- onarım hizmeti zorunluk olacak

'YEDEK YOKSA TAZMİNAT ÖDENECEK'

Ticaret Bakanlığı'nın ekim ayında yürürlüğe girmesi planlanan yönetmelik taslağına göre, garanti süresi biten ürüne de satış sonrası bakım-onarım hizmeti verilecek. Burada, bakanlığın belirlediği kullanım ömrü dikkate alınacak. Cep telefonunda, bilgisayarda, tablette kullanım ömrü 5 yıl, televizyon, müzik aletleri ve müzik setlerinde 7 yıl, otomobillerde ve motorsikletlerde 10 yıl, elektrikli scooterlarda 15 yıl kullanım ömrü olduğu kabul edilecek. Bu süre zarfında sahip olduğu cihazla ilgili bakım ve onarım hizmeti alamayanlar, zararlarının tazminini isteyebilecek.

Yedek parça bulunamaması gibi gerekçelerle satış sonrası hizmet vermeyenler de tazminat ödeyecek. Tazminatlar yerli üreticilerden istenebileceği gibi ithalatçılardan da talep edilebilecek.