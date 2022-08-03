Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kış öncesi sebze fiyatları için kritik açıklama
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda Komitesi toplantısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Komitede, kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirler tartışılmış ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırılmıştır." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Nebati, "Küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ile ülkemizin 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gıda fiyatlarının seyrini ele alarak, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın dünya genelinde tahıl fiyatlarındaki düşüşe sağladığı olumlu katkıyı değerlendirdik" dedi.
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplandı.
Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile komite üyeleri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ve 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gıda fiyatlarının seyri üzerine değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Komitede, kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirler tartışılmış ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırılmıştır. Ayrıca, yem fiyatlarındaki gelişmelerin üreticilerimize ve dolayısıyla vatandaşlarımıza getirebileceği olumsuz etkileri asgari düzeyde tutmak için alınabilecek olası tedbirler tartışılmış ve yol haritası oluşturulmuştur. Komitede, gıda ve tarımsal ürün piyasalarının ve özellikle hal takip sistemi üzerinden hallere ürün giriş ve çıkışının ilgili Bakanlıklarca yakından izlenmesine, bu sistemden alınacak bilgiler dahilinde hızlı bir şekilde tüketici mağduriyetini önleyecek çözüm ve tedbirlerin uygulanmasına ve bu konuda kurumlar arası iş birliğinin yüksek seviyede sürdürülmesine dair kararlılık vurgulanmıştır" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın dünya genelinde tahıl fiyatlarındaki düşüşe olumlu katkı sağladığı ve sağlamaya devam edeceği değerlendirmesinin yapıldığı da kaydedildi.
BAKAN NEBATİ: "GIDA FİYATLARININ SEYRİNİ ELE ALDIK"
Bakan Nebati ise Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Küresel gıda fiyatlarının güncel durumu ile ülkemizin 2022 yılı hasat sezonundaki gelişmeler doğrultusunda gıda fiyatlarının seyrini ele alarak, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın dünya genelinde tahıl fiyatlarındaki düşüşe sağladığı olumlu katkıyı değerlendirdik" dedi.
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