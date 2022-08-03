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İnşaat malzemeleri ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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İnşaat malzemeleri ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye`nin inşaat malzemeleri sanayi ihracatı haziranda 3,36 milyar dolarla tüm zamanların aylık rekorunu kırdı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Dış Ticaret Endeksi'nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

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