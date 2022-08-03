Bakan Mehmet Muş arz güvenliğinin altını çizdi: Ciddi bir sorun aşılmış olacak

"AMERİKA EN BÜYÜK İHRACAT PAZARIMIZ OLACAK. TOPLAMDA 250 MİLYAR DOLAR HEDEFİ YAKALARIZ"

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 3 Ağustos 2022, Çarşamba günü Konya'da T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleşti. T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Son görüşmeler, çıkarılan ve çıkarılacak yasalarla beraber Amerika, Almanya'dan sonra ikinci büyük pazar haline geldi. Şimdi ise hedefimiz özellikle Latin Amerika ile yapılacak diplomatik görüşmeler doğrultusunda Amerika'nın ihracatta birinci pazar haline gelmesi" diye konuştu.

Bakan Mehmet Muş, katıldığı özel oturumda, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı. Son dönem gündemde olan "Tahıl Koridoru" ile ilgili gelişmeler sorusuna cevap veren Bakan Muş, şunları söyledi:

"Türkiye açısından 'Tahıl Koridoru' diye adlandırılan protokol, gıda krizi ve güvenliği için çok önemli bir mesafe kaydedilmesini sağlıyor. BM'nin açıkladığı ve özellikle Ukrayna'da yaşanan krizden sonra, 'Tahıl Koridoru'nun önemli diplomatik bir açılım olduğunu dünya ülkeleri kabul etmiş oldu. Tahıl koridoru ile 25 bin ton tahıl yeni mahsul gelecek ve ciddi bir sorun aşılacak. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak öne çıkan Konya da bu alanda önemli bir ticari şehir. Lisanslı depo alanlarıyla, tahıl ithalatı yapıyor ve işliyor. Ayrıca en büyük un ve makarna ihracatçısı. Bazı alanlarda eksiklikler olmasına rağmen Türkiye'de gıda arz ve güvenliğinde sıkıntı yok. 'Tahıl Koridoru' protokolü ile ihtiyaç duyulan hammadde gelecek ve işlenecek. Böylece Türkiye ihracatçı ülkelerin başını çekecek. Ticari gemilerimiz yola çıkıyor. Bakanlık olarak ithalatçılarımızın taleplerini takip ediyoruz. Özellikle gıdada tüm dünyada ihtiyaç çok yüksek ve ithal etmek zorunda olunan hammaddelerin ulaşımı ile ilgili bir problem çıkmadan gıdaya ulaşım krizi engellenmiş olacak. 'Tahıl Koridoru' protokolü uluslararası gıda fiyatlarını aşağı yönlü etkileyecek. Bu anlaşmayla, Türkiye açısından dünyanın ihtiyaç duyduğu hammadde tedarikine sahip olduk."

Bakan Muş, 2022 genelinde dış ticaret rakamları hedefleriyle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

"2022 orta vadeli hedef rakamı 250 milyar dolardı. 2021 sonunda ihracat rakamımız 225 milyar dolar oldu. Bu veriler doğrultusunda 250 milyar dolarlık yıl sonu hedefimizi yakalama konusunda tereddüt yaşamıyoruz. Son dönemde özellikle uluslararası piyasalarda bazı yavaşlamalar yani resesyon söz konusu. Biz buna rağmen hedeflerimizi yakalayıp hatta üstüne bile çıkacak bir gelişim göstermişiz. Dünyaya baktığımızda ise 2 çeyrektir Amerika küçülüyor. IMF, dünya büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelerin yüzde 55'ini AB ve Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Bu bölgedeki yavaşlamalar da bizim ihracatımızı etkiliyor. Biz buna rağmen 250 milyar dolar hedefini koruyoruz. Yatırımdaki artış kapasite artırımına dönecek ve Türkiye için bunların hepsi üretim ve ihracata dönerek rakamlara yansıyacak. Türkiye ihracatında yatırım iştahı büyük. Yatırımcılarımız, özellikle sanayi bölgelerinde geçmiş seneye göre iki katı daha fazla talepte ve sırada bekliyor. Yatırımcılarımızın kendi iç onayları ve kriterlerle ilgili protokollerini çözmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken biz de Bakanlık olarak yatırımlar için gerekli alt yapı çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Türkiye bir ivme yakaladı, heyecanımız ve motivasyonumuz yüksek. Türkiye birkaç sene de farklı bir noktada olacak."