Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona Boğaç adını vermiştir?
Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona Boğaç adını vermiştir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona Boğaç adını vermiştir?
Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona Boğaç adını vermiştir? ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster hasreti sona erdi. İzleyicilerin uzun bir aradan sonra heyecanla beklediği yeni bölüm 29 Mayıs 2022 akşamı ekranlardaydı. Peki, Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona Boğaç adını vermiştir?
SORU: Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona Boğaç adını vermiştir?
A: Boğa
B: Aslan
C: Kurt
D: Ayı
CEVAP: A
Bayındır Han'ın sohbetine giden Dirse Han'ın Kara Otağa oturtulması ile Dirse Han'ın karşılanması sırasındaki duygu ve düşünceleri ile oğlu Boğaç Han'ın kahramanlıklarını anlatan Dede Korkut hikâyesi.
Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, yine bir sene gelecek konukların üç ayrı çadırda ağırlanmasını emreder. Bunlar Ak, Kızıl ve Kara çadırlardır. Ak çadır oğlan çocuğu olanlara, Kızıl kız çocuğu olanlar için, Kara çadır ise hiç çocuğu olmayanlar içindir. Bayındır Han çocuğu olmayanları, üremeyenleri Tanrı'nın lanetledikleri olarak görür. Dirse Han'ın ise çocuğu yoktur yanındaki 40 adamıyla geldiğinde bu davranışı hoş karşılamaz ve hanımına hesap sormaya karar verir.
Hanımından hesap sorarken kendini öğüt dinlerken bulur, ama öğüdü de tutar ve büyük yemek düzenler. İnsanlara yardım eder hayır duası alır ve sonunda sağlıklı bir oğlu olur. Oğlan büyür ve Bayındır Han'ın büyük boğasıyla güreşir, kuvvetli yumruğuyla boğayı dizginler ve yener. Şan kazanır Dede Korkut'un iltifatlarına nail olur, babası tarafından da ödüllendirilir.
Bunu kıskanan babasının 34 adamı fesatlık düşünürler ve babasını Boğaç Han'a karşı doldururlar. Bir av düzenlerler ve o sırada türlü oyunlarla oğlanı babasına vurdururlar. Boğaç Han annesinin sütü ve dağ çiçeği oğlanın yarasına derman olur.Oğlan 40 yiğit tarafından kaçırılan babasını kurtarır. Dirse Han oğluna taht verir.
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