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Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Ağustos ayında ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Ağustos ayında ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilecek?

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ağustos ayında kira sözleşmesi dolan vatandaşlar ve ev sahipleri, bu ay ne kadar zam yapılabileceğini araştırmaya başladı. Kiralarda yapılan geçici düzenleme öncesi TÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranının bu ay ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Ağustos ayında ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilecek? İşte haberin detayları...

Ağustos ayı kira artış oranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gözler Ağustos ayı kira artış oranına çevrildi. Bu ay yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalayacak olan kiracılar ve ev sahipleri, kira zammı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Ağustos ayında ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilecek? İşte cevaplar...

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kira artış oranı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Düzenlemeye göre; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek. Buna göre, 2022 Temmuz kira artış oranı %25 olarak uygulanacak.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

2022 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre, TÜFE'de nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

2022 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı artarken kira artış oranı da belli oldu. Verilere göre kira artışları da on iki aylık ortalamalar olan 29,88 düzeyinde olacak.

2022 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

2022 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.

2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.

2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

İşte 2021 yılı aylara göre kira zam oranları:

2021 Aralık: 17,71
2021 Kasım: 17,09
2021 Ekim: 16.42
2021 Eylül: 15,28
2021 Ağustos: 15,15

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