Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Ağustos ayında ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilecek?
Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ağustos ayında kira sözleşmesi dolan vatandaşlar ve ev sahipleri, bu ay ne kadar zam yapılabileceğini araştırmaya başladı. Kiralarda yapılan geçici düzenleme öncesi TÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranının bu ay ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Ağustos ayında ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilecek? İşte haberin detayları...
Ağustos ayı kira artış oranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gözler Ağustos ayı kira artış oranına çevrildi. Bu ay yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalayacak olan kiracılar ve ev sahipleri, kira zammı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Ağustos ayında ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilecek? İşte cevaplar...
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Kira artış oranı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Düzenlemeye göre; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek. Buna göre, 2022 Temmuz kira artış oranı %25 olarak uygulanacak.
2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.
2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?
TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.
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- Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Ağustos ayında ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilecek?
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