Ağustos ayı kira artış oranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gözler Ağustos ayı kira artış oranına çevrildi. Bu ay yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalayacak olan kiracılar ve ev sahipleri, kira zammı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 Ağustos ayında ev sahibi kiralara ne kadar zam yapabilecek? İşte cevaplar...

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kira artış oranı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Düzenlemeye göre; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek. Buna göre, 2022 Temmuz kira artış oranı %25 olarak uygulanacak.