Aile Destek Programı başvuruları bitti mi? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, ne zaman bitecek?
Aile Destek Programı başvuruları bitti mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 15 milyar liralık Türkiye Aile Destek Programının ilk ödemeleri yapıldı. Peki, Aile Destek Programı başvuruları bitti mi? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, ne zaman bitecek?
Aile Destek Programı başvuruları bitti mi? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, ne zaman bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 milyar liralık Türkiye Aile Destek Programının ilk ödemeleri dün yapıldı. Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor diyerek destek ödemelerinin başladığını aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye aile destek ödemeleri başladı, ödemeler hesapta" paylaşımında bulundu. Peki, Aile Destek Programı başvuruları bitti mi? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, ne zaman bitecek?
Bakan Yanık'ın açıklamasına göre, temmuz ayı içinde başvuru yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması durumunda, ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.
Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yani hesaplara yattı.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek Programı başvuruları bitti mi? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, ne zaman bitecek?
- 30-40 bin lira indirim! ÖTV düzenlemesi hareketlendirdi, o modellerde talep patlaması! Peugeot, Chevrolet, Volkswagen, KİA, Nissan fiyatları...
- Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022? YKS tercihleri erken açıklanır mı? ÖSYM son açıklamalar listesi...
- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 EGM PA bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu? Son açıklama listesi...
- 81 ilde 150 bin konut projesi başvuru ne zaman? 2022 TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? Ucuz konut fiyatları ne kadar?
- Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjde! Kredi ve kredi kartı borçları silinecek mi? Borç yapılandırma olacak mı?
- Ocak zammı için ilk rakam ortaya çıktı! Memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! 2023 Ocak zammı ne kadar olacak?
- Temmuz ayı enflasyon beklentisi son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Tarih açıklandı! 2022 Lisans KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...
- KYK yurt başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK yurt fiyatları ne kadar, belli oldu mu? Başvuru takvimi açıklandı mı?
- EYT için start verildi! EYT ile emeklilik nasıl olacak? Maaş, prim, yaş formülü nasıl uygulanacak? EYT son gelişmeler
- DGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM takvimi...