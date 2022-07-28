İlk kez hizmete sunulacak! İstanbul Havalimanı 5G teknolojisine hazırlanıyor
Son dakika haberi... Daha yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisi, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle havalimanında hizmete sunulacak
İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak.
Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sunacak.
İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.
İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.
5G TEKNOLOJİSİ NEDİR?
5G, 5. nesil mobil telekomünikasyon hizmetidir. Yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi olarak tanımlanır. 4G'den 10 kat daha hızlı veri iletim hızına sahiptir. 1 ila 10 gbps arasında bir hız arasındadır.
5G NE İŞE YARAR?
5G teknolojisi yeni gelişmekte olsa da birçok yeniliği yanında getirmektedir. En büyük avantajı hızdır. Pingi yani gecikmeleri neredeyse sıfıra indirir. Bu gecikmelerin sıfıra inmesiyle birlikte otonom makinelerde yükseliş ciddi boyutlarda olacaktır. Sürücüsüz araçlar, 5G teknolojisiyle birlikte yollarda görünecektir.
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