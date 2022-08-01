ABD borçlanma tahminini yükseltti

MAYIS TAHMİNİNDEN 262 MİLYAR DOLAR FAZLA

Eylül sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün mayısta duyurulan tahminden 262 milyar dolar fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hazinenin 2022'nin son çeyreğinde de 400 milyar dolar borçlanmasının ve aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin nisan-haziran döneminde ise 7 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 782 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.