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ABD borçlanma tahminini yükseltti

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
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ABD borçlanma tahminini yükseltti

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 182 milyar dolardan 444 milyar dolara yükseltti. Bakanlık, mayısta paylaştığı tahminde, Hazinenin ikinci çeyrekte 26 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, haziran sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

Bakanlık, bu yılın temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı. Açıklamada, Hazinenin bu yılın üçüncü çeyreğinde 444 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

MAYIS TAHMİNİNDEN 262 MİLYAR DOLAR FAZLA

Eylül sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün mayısta duyurulan tahminden 262 milyar dolar fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hazinenin 2022'nin son çeyreğinde de 400 milyar dolar borçlanmasının ve aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin nisan-haziran döneminde ise 7 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 782 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

MAYIS TAHMİNİDE 26 MİLYAR DOLAR BORÇLANMA BEKLENDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Bakanlık, mayısta paylaştığı tahminde, Hazinenin ikinci çeyrekte 26 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, haziran sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

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