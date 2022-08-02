İlk tahıl gemisi yola çıktı fiyatlar geriledi!
Son dakika haberine göre Türkiye'nin başarılı diplomasi atağıyla Rusya ile Ukrayna arasında varılan tahıl koridoru anlaşması etkisini hemen gösterdi. Rus işgali sonrası ilk tahıl sevkiyatını yapan gemi Ukrayna'dan yola çıkar çımza tarım emtialarında gerileme yaşandı.
Türkiye'nin öncülüğünde yapılan Birleşmiş Milletler anlaşması ile 26 bin ton mısır taşıyan Razoni gemisi Lübnan'daki Trablus limanına doğru yola çıktı ve tüm tarım emtiaları yüzde 2'nin üzerinde düşüş yaşadı.
Chicago'da işlem gören buğday vadeli işlemleri yüzde 2.38 düşüşle 788 dolara inerken, mısır vadeli işlemleri yüzde 2.5 düştü. Her iki emtia fiyatı da, Rusya'nın işgalinden sonra bir artış yaşadı ancak yıl başındaki seviyelerine yaklaştı. Soya fasulyesi fiyatları 7 günün ardından ilk defa düşerken soya yağı fiyatları da beş günün sonunda ilk gerilemesini yaşadı. Soyada da düşüş yüzde 2'yi aştı.
9 MİLYON TON ARTIŞ
Güvenlik koridorunun Ukrayna'nın mısır ihracatını 9 milyon tondan 18-22 milyon tona çıkarabileceği belirtiliyor. Analistler, bu 9 milyon tonluk rakamın ne kadar büyük olduğunu anlatmak için ABD ve AB'de yaşanan son sıcak hava dalgasında kaybedilen ekin miktarıyla aynı büyüklükte olduğunun altını çiziyor.
İhracatı yaptırımlardan etkilenen Rusya ve Ukrayna, dünya buğdayının dörtte birinden fazlasını sağlıyor ve Rusya önemli bir gübre tedarikçisi. Ukrayna ayrıca arpa, mısır ve ayçiçeğinin önde gelen ihracatçısı. Ukrayna'nın limanlarını ihracata açan anlaşmaya paralel bir mutabakat, Rusya'nın tahıl ve gübre ihraç etmesini sağlayarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, pazarve çiftçiler üzerindeki baskıyı daha da hafifletecek.
20 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
TAHIL ihracatı anlaşmasının Ukrayna için olduğu kadar uluslararası pazarlar için de önemli ekonomik sonuçları olacak. Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi geçen hafta Ukrayna'da depolanan 10 milyar dolar değerinde tahıl olduğunu ve gelen hasatın bu miktara 20 milyar dolar daha ekleyeceğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL kayıt yenileme ücreti 2022 ne kadar, kaç TL?
- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM KPSS lisans sonuç tarihi açıklandı mı?
- Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Altın için yıl sonu tahmini! Güvenilir limanda yeni rakam! İslam Memiş duyurdu, altın alacaklar dikkat! Gram, çeyrek, yarım altın...
- Dar gelirli vatandaşlara müjde! Kira öder gibi ev sahibi olun! 81 ilde 150 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
- Emekliye 7.500 TL promosyon müjdesi! Ek koşulsuz başvuran alıyor! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, TEB...
- Aile Destek Programı başvuruları bitti mi? Aile Destek Programı başvuruları sürüyor mu, ne zaman bitecek?
- 30-40 bin lira indirim! ÖTV düzenlemesi hareketlendirdi, o modellerde talep patlaması! Peugeot, Chevrolet, Volkswagen, KİA, Nissan fiyatları...
- Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2022? YKS tercihleri erken açıklanır mı? ÖSYM son açıklamalar listesi...
- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 EGM PA bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu? Son açıklama listesi...