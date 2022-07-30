TMO fındık alım fiyatları açıklandı mı? 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İl il fındık fiyatları son durum nedir?

Fındığın önemli bir ürün olduğuna işaret eden Ergan, bu yılki tahmini rekoltenin de sevindirici olduğunu ifade etti.

Ergan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl açıkladığı fındık fiyatının üreticiyi sevindirdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız yine üreticimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğini beyan etti ki ben inanıyorum bu yıl verecek olduğu rakam da kesinlikle vatandaşı, üreticiyi memnun edecek. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Üreticilerden Hacı Mehmet Boran da şu anda bahçede ot temizliği yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Verim şu anda üreticiyi tatmin ediyor. Ben Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı fiyatın tatmin edici olacağına inanıyorum çünkü maliyetler gerçekten çok yükseldi. Onun için Cumhurbaşkanımızın ciddi bir rakam açıklayacağına inanıyorum. Üreticiyi kesinlikle mağdur etmeyecektir."