Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den yeni EYT mesajı: Önümüzdeki günlerde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, projeden söz ederek, "Bu proje ile sanayide 50 bin istihdam sağlamak istiyoruz. Bu programın başarılı olması sanayiye çeşitli sektörlerde yetişmiş iş gücü sağlamaktır. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar noktasında anlamlıdır. Türkiye gelişmekte olan bir ülkendir. Diğer gelişmekten olanlardan ayrışıyor. Yüzde 11,7 büyüyerek ayrıştık. Bunlardan biri de salgın döneminde açıkça gördük. Dünya'nın en hızlı büyüyen bir ülke olarak ayrıştık. Büyüme hızı oldukça iyi, 7,3 büyüdük. Sanayide büyüme devam ediyor. 9,1 sanayi sektörü büyüdü. Sanayideki imalat bütün sanayiyi sürükledi. Türkiye üretim gücü ile sorunları aşabilir. Elbette genç nüfus var. Genç nüfusun avantajları gibi sorunları da var. Ekonomi gençleri istihdam edecek potansiyeli sahip değilse işsizlik ortaya çıkar. Ekonominin yeni işler üretmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisinin performansı ortadadır. Fakat hepimizin içinde yaşadığı gerçek, pandemi sonrası yükselen sorunlardır. Dünya ekonomik kriz içindedir. Bu krizin öncelikle hepimizin bildiği enerji merkezlidir. Bilhassa Ukrayna savaşından sonra enerji ve tahıl sorunlarını öne çıktığı bir aşamadan geçiyoruz.