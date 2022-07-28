Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni EYT mesajı: Önümüzdeki günlerde...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin yapılacak düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde duyurulacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ek gösterge, asgari ücret, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basınla paylaşacağım. Geçici işçiler, EYT'yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim." dedi.
Giriş Tarihi: 28.07.2022
13:34 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
13:35
"Bursa Üretim Sürecine Katılım Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde Bursa'da konuşan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, bu proje ile 50 bin istihdam sağlanmayı hedeflediklerini ifade etti. Bilgin, EYT ve diğer konularda çalışmalar tamamlandığında önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.
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Bir otelde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptı. Aktaş, "Bursa, sanayi ve teknoloji uyumunu başaran sayılı şehirlerden birisidir. Türkiye her alanda güçleniyor, Bursa'da öncü şehirlerdendir. Bursa yüzlerce büyük yatırımcıya ev sahipliği yapıyor. 26 milyar Dolar dış ticaret hacmi var. İşsizlik oranı şehirde yüzde 9,2'dir. İşe katılım 52,4'tür. Bursa'nın nüfusu 3 milyon 150 bindir. Her yıl 50-60 bin artıyor. Bursa'da açıkçası üretimle ilgili potansiyelin olduğu gerçektir. Bursa'da yetişmiş ara eleman ihtiyacı var. Tüm bunları göz önüne aldığımızda tüm bu ihtiyaçlardan hareketle Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak iş arayanlarla iş buluşturanları buluşturan BİKO'yu hayata geçirdik. Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) sosyal sorumluluk projesidir. Ayrıca, Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) aracılığı meslek lisesinde 20 ayrı bölümü tercih eden 5 bin öğrenciye aylık burs veriyoruz" dedi.
Uluslararası Göç Örgütü Kıdemli Program Koordinatörü Torsten Harschenz ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bursa'da pek çok üretim alanı var. Tekstil, otomotiv, gıda başta olmak üzere üretim çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 85 binin üzerinde işletmenin yer aldığını duydum. Yaklaşık 750 bin kişi çalışıyor ve etkileyici buldum. İldeki yüksek nüfusa rağmen halen nitelikli iş gücünü bulmak konusunda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. İŞ-KUR bizim ortağımız. 300 katılımcının belirli firmalara yerleştirilmesi ile başlayacağız. Burada firma temsilcileri var. Sizler ile bizim çalışmamız önemli. İlk olarak amaçlarımızdan bir tanesi belirli alanlarda uzman olacak mühendis profesyonel teknisyenler gibi deneyimli kişilerle ihtiyaç duyulan istihdam ile eşleştirmeyi hedefliyoruz."
"Bursa üretirse, kazanırsa Türkiye gelişir ve kazanır" diyerek sözlerine giriş yapan Bursa Valisi Yakup Cfanbolat, "Özellikle son yıllarda kendisine yeten Türkiye, dostlarına güven vermeye devam ediyor. Üretim, devletlerin sürdürülebilir ekonomileri için önemlidir. Ülkenin en önemli sermayelerinden bir tanesi genç nüfustur. Bursa'da 2020 yılında 736 bin çalışan varken, 2022'de bu sayı 840 bine 631 ulaştı" şeklinde konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, projeden söz ederek, "Bu proje ile sanayide 50 bin istihdam sağlamak istiyoruz. Bu programın başarılı olması sanayiye çeşitli sektörlerde yetişmiş iş gücü sağlamaktır. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar noktasında anlamlıdır. Türkiye gelişmekte olan bir ülkendir. Diğer gelişmekten olanlardan ayrışıyor. Yüzde 11,7 büyüyerek ayrıştık. Bunlardan biri de salgın döneminde açıkça gördük. Dünya'nın en hızlı büyüyen bir ülke olarak ayrıştık. Büyüme hızı oldukça iyi, 7,3 büyüdük. Sanayide büyüme devam ediyor. 9,1 sanayi sektörü büyüdü. Sanayideki imalat bütün sanayiyi sürükledi. Türkiye üretim gücü ile sorunları aşabilir. Elbette genç nüfus var. Genç nüfusun avantajları gibi sorunları da var. Ekonomi gençleri istihdam edecek potansiyeli sahip değilse işsizlik ortaya çıkar. Ekonominin yeni işler üretmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisinin performansı ortadadır. Fakat hepimizin içinde yaşadığı gerçek, pandemi sonrası yükselen sorunlardır. Dünya ekonomik kriz içindedir. Bu krizin öncelikle hepimizin bildiği enerji merkezlidir. Bilhassa Ukrayna savaşından sonra enerji ve tahıl sorunlarını öne çıktığı bir aşamadan geçiyoruz.